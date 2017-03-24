Şehir hastaneleri devletindir! Patron da Sağlık Bakanlığıdır

Sağlık Bakanı Akdağ, "Şehir hastanelerinin özel sektörün hastaneleri olduğu dedikoduları tamamen asılsız ve yalandır." dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bugün Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılışı yapılacak Isparta Şehir Hastanesi'nde basın toplantısı düzenlendi.



Akdağ, toplantıda yaptığı konuşmada, şehir hastanelerinin Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ikinci dönemi ve hastanecilik açısından en önemli hamle olduğunu belirtti.



Şehir hastanelerinin birbiri ardına açılacağını ifade eden Akdağ, bu yıl şehir hastanelerinin Mersin ve Yozgat'tan sonra üçüncüsü olan Isparta Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını bugün Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle yapacaklarını bildirdi.



Hastanenin 755 yataklı olduğunu, toplam 2 bin 145 kişinin çalışacağını anlatan Bakan Akdağ, hastanenin 221 bin metrekare alana kurulduğunu kaydetti.



Daha önce Isparta'da hizmet veren, binası eski olan Isparta Devlet Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi ve ek binaları olan hastanelerin kapalı alanlarının tamamının 60 bin metrekare olduğuna işaret eden Akdağ, Isparta Şehir Hastanesi'nin sadece 60 bin metrekare otoparkı bulunduğunu aktardı.



Konforlu, herkesin rahat edeceği bir şehir hastanesine daha kavuştuklarını belirten Akdağ, önceki hastanelerin, şehir içine sıkıştığından otopark imkanı olmadığını, şehir hastanesinin 2 bin araçlık kapalı otoparkı bulunduğunu vurguladı.



Hastane odalarındaki yatakların hepsinin 2 kişilik olduğunu, nadiren tek yataklar bulunduğunu ifade eden Akdağ, hastanede 131 yoğun bakım yatağının yer aldığını, bütün doğumların tek kişilik özel odalarda yapılacağını açıkladı.



Şehir hastanelerinin kamunun hastaneleri olduğunu, hastanelerin özel sektörle ortak yapıldığını anlatan Akdağ, "Şehir hastanelerinin özel sektörün hastaneleri olduğu dedikoduları tamamen asılsız ve yalandır. Burada patron Sağlık Bakanlığıdır. Şirket veya şirketler, diğer hastanelerde olduğu gibi kamuya hizmet eder, ödemeler kendilerine yapılır. Özel sektör hastaneyi yapıyor, içine cihazlarını koyuyor. Biz ödemeyi 25 yılda yapıyoruz. Biz bunu hastaneleri vatandaşın hizmetine bir an önce sokmak için yapıyoruz. Özel sektörün dinamizmini devletin patronluğunu vatandaşın hizmetine sunmak için." diye konuştu.



"ŞEHİR HASTANELERİNİN HİÇBİR FARKI YOK"



"İkinci bir dedikodu ise bu şehir hastanelerinin ücretli olduğu yönünde" diyen Akdağ, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:



"Isparta'da vatandaşlar 'Hastane yaptınız ama ücretini nasıl ödeyeceğiz' diye soruyorlar bana. Şehir hastaneleri Sağlık Bakanlığının diğer hastanelerinden vatandaşın hizmet alması açısından hiçbir farkı olmayan hastanelerdir. Hastanelerimizde sosyal güvenlik kurumunun koyduğu küçük bir katkı payı var. O da normal bir devlet hastanesinde 6 lira, eğitim hastanesi ise 7 lira katkı payı alınır. Bunun sebebi de ihtiyacı olmayan hastaların aile hekimlerini atlayarak basit bir hastalık için hastanelere gelmesine mani olmak, gerçekten ihtiyacı olan vatandaşın ihtiyacını kolaylaştırmak. Şehir hastanelerinde vatandaştan bu kadar mükemmel hizmet karşılığında ilave para istenmiyor ve bundan sonra istenmeyecektir. 'İlk müracaata 30 lira alınıyormuş', 'Tetkiklerden ilave ücret alınıyormuş', 'Kapalı otopark ücreti alınıyormuş' dedikodularını bilerek çıkarıyorlar. Şehir hastanelerine karşı olan bir 'İstemezük'çü, 'Hayır'cı zihniyet var. Şehir hastaneleri vatandaşın, milletin hastanesidir. Bir özel hastanede olmayan konfor, teknik donanım, hizmet, bir Avrupa ülkesinde bulunamayacak imkan ve rahatlık bu hastanelerde vardır. 'Ücret alınıyor', 'Bunların devletin hastanesi değil' iddiaları tamamen asılsızdır."





