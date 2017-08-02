Şehidin cenazesi Sivas'ta toprağa verildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerin döşediği mayına basması sonucu 27 yaşında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal'ın cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Şehidin naaşı Numune Hastanesi morgundan alınarak, helallik için Fatih Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.



Şehidin eşi Songül, annesi Döndü, ağabeyi Okan, kardeşleri Kadir ve Fatmanur Sakal ile diğer yakınları bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.



Şehidin tabutu daha sonra Kale Camisi'ne götürüldü. Burada elinde şehidin fotoğrafını taşıyan eşi Songül Sakal, "Canımın içi, bir tanem ağlamayacağım. Canım neredesin, biz senden razıydık, Rabb'im de senden razı olsun." diyerek tabuta sarıldı.



Şehidin annesi Döndü Sakal ise "Dimdik duruyorum." diyerek oğlunun fotoğrafını öptü.



Tören boyunca belediye görevlilerinin alana gül suyu sıktığı görüldü.



Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, bir süre top arabasında taşındı ve cenaze aracına konuldu.



Şehit Erkan Sakal'ın cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. Bu sırada anne Döndü Sakal ve şehidin eşi Songül Sakal'ın fenalaştıkları ve ambulansa götürüldükleri görüldü.



Törene katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, tabutun üzerindeki Türk bayrağını şehidin eşine teslim etti. Sivas Valisi Davut Gül de şehidin annesi Döndü Sakal'a bir Türk bayrağı verdi.



Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Sivas Milletvekili Habip Soluk, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Belediye Başkanı Sami Aydın, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.