Şehidimizin telefonundan çıkan yürekleri dağlayan o mesaj

Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 askerimiz şehit olurken 13 askerimiz yaralandı.

Şehitlerin acı haberleri sevdiklerine ulaşırken, memleketleri Türk bayraklarıyla donatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerimizin acı haberleri ailelerine ulaştı.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ VE MEMLEKETLERİ

Astsubay Uğur Palancı - İzmir

Astsubay Taha Koç - Konya

Uzman Çavuş Arif Demirel - Kastamonu

Uzman Çavuş Burhan Açıkkol - Isparta

Uzman Çavuş Mehmet Dinek - Aydın

Uzman Çavuş Recep Çetin - Eskişehir

Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik - Van

SON FOTOĞRAFLA ANLAMLI MESAJ!

İzmir Bornova'da görevli iken Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için Suriye'ye giden Jandarma Astsubay Mehmet Dinek, diğer 7 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü.

SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Şehidin Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan babası Kenan Dinek (50) ile annesi Sezgül Dinek, sosyal medyadan öğrendikleri oğullarının şehadet haberiyle büyük üzüntü yaşadı.

Şehit Dinek'in sabah saatlerinde cephede çekilmiş son fotoğraflarını cep telefonu aracılığıyla ailesine gönderdiği, saatler sonra teröristlerle çıkan sıcak çatışmada şehit olduğu ortaya çıktı.

BİZ ÖLDÜK MÜ Kİ VATAN BÖLÜNSÜN

Şehit askerin ailesine gönderdiği son fotoğraflarda "Biz öldük mü ki vatan bölünsün. Afrin'den Nazilli'ye selam olsun. M.D." ifadeleri yer aldı.

ARİF DEMİREL

Afrin'de şehit olan 8 askerimizden birisi 24 yaşındaki Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel'di. Şehit haberi, İnebolu köyünde yaşayan annesi Serpil ve babası Aydın Demirel, nişanlısı Rukiye Çekirdek ile 2 kardeşine verildi.

AĞUSTOS'TA EVLENECEKTİ

Şehit Arif Demirel geçtiğimiz Eylül ayında Rukiye Çekirdek ile nişanlanmış ve 30 Ağustos 2018 tarihine nikah günü almıştı.

ŞEHİT HABERİ İZMİR'DEKİ EMEKLİ POLİS BABASINA İLETİLDİ

İzmir'de Gaziemir Gazikent Mahallesi’ndeki babaevine giden askeri yetkililer ile sağlık ekipleri, 28 yaşındaki Jandarma Astsubay Uğur Palancı'nın şehadet haberini emekli polis baba İhsan Palancı ile anne Yasemin Palancı’ya verdi.

ABDULLAH KOÇ DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN SONRA ŞEHİT OLDU

2015 yılında görevine Astsubay olarak başlayan ve Afrin'deki çatışmada şehit düşen 23 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un şehadet haberi Konya'daki ailesine ulaştı.

GAYRET BİZDEN ZAFER ALLAH'TAN

Afrin'de göreve gitmeden önce arkadaşıyla sohbet ederken, "Şehit olmaya gidiyorum"dediği belirtilen 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un şehadet haberi Isparta'daki ailesine iletildi.

Odasında 'Gayret bizden, zafer Allah'tan' şeklinde yazı bulunduğu öğrenilen şehit Açıkkol'un 1'i kız 4 kardeş oldukları belirtildi.

ESKİŞEHİRLİ ŞEHİDİN 1,5 AY ÖNCE KIZI OLMUŞTU

Afrin'de şehit düşen Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in 1,5 ay önce kız çocuğu olmuştu.

1 sene önce evlenen şehit Çetin'in haberi, Emek Mahallesi Yasemin Sokak’ta bulunan baba evine askeri erkan tarafından verildi.

BABASININ "İSTİFA ET" İSTEĞİNE "ŞEHİT OLMADAN DÖNMEM" DEDİ

Terör örgütlerini sınırlarımızdan temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in şehit haberi Van'daki ailesine ulaştı.

Baba Zeynel Çevik, oğlu ile kısa bir süre önce telefonla görüştüğünü, kendisinden istifa etmesini istediğini belirtti. Acılı baba Çevik, oğlunun ise bu teklife üzülerek tepki gösterdiğini, ancak şehit düştüğü zaman dönebileceğini kendisine söylediğini anlattı.

HATAY ŞEHİDİNE AĞLIYOR

Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin kırsalında teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe’nin acı haberi Hatay’ın Payas ilçesindeki ailesine verildi.

Payas Karacan Mahallesi’ndeki babaevine giden askeri yetkililer sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini Gökçe’nin anne ve babasına verdi. Aile gözyaşlarına hakim olamazken, yakınları da taziye için eve geldi.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. 4 kardeşten biri olan şehidin nişanlı olduğu ve evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

NAAŞLARI MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda dün çıkan çatışmalarda şehit olan 8 askerin cenazesi Hatay, Kırıkhan ve Hassa devlet hastaneleri morglarından alınarak memleketlerine uğurlanmak üzere Hatay Havaalanı'na götürüldü.