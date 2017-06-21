Şefkat' gemisi Aşdod Limanı'nda

Türkiye'den Gazze'ye 10 bin ton yardım malzemesi taşıyan "Şefkat" gemisi, İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaştı.

Türkiye'den Gazze'ye 10 bin ton yardım malzemesi taşıyan "Şefkat" gemisi, İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaştı.



"Şefkat gemisi Gazze yolunda" sloganıyla Mersin'den yola çıkan gemi, yaklaşık 40 saatlik yolculuğun ardından Aşdod Limanı'na demirledi. Gemiyi, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İyileştirme Dairesi Başkanı Cengiz Akın ve diğer ilgililer karşıladı.



"Şefkat" adı verilen gemide AFAD koordinasyonunda toplanan, 50 bin gıda kolisi, 5 bin ton un, 100 ton bisküvi ve kek, 50 bin muhtelif giyecek, bin bayramlık giysi, 18 bin 100 oyuncak, 32 bin kırtasiye seti ve çocuklar için bayram hediyesi olarak bin 10 bisiklet bulunuyor. Yardım malzemeleri, indirme işleminin ardından, AFAD'ın koordinesinde Gazze'ye götürülüp ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.







AFAD İyileştirme Dairesi Başkanı Akın, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda geçen yıl Ramazan Bayramı öncesi Gazzeli kardeşlerimizi sevindirmiştik. Bu yıl da yine Aşdod Limanı'ndayız. Allah izin verirse yarın Gazze'de bu yardımların dağıtımına başlayacağız." dedi.



Gemide 10 bin ton yardım malzemesi bulunduğunu belirten Akın, "Gazzeli kardeşlerimizin Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla bize bildirdiği ve AFAD koordinasyonunda hazırlanan un, çocukları sevindirmek için öncelikle bayram öncesi oyuncaklar, bisiklet ve aynı zamanda diğer sivil toplum örgütlerimizin tedarik ederek bize verdiği tekerlekli sandalyeler ve bol miktarda giyecek bulunuyor." diye konuştu.



Akın, bayram öncesi Gazze'ye ulaştırılacak yardım malzemelerinin "bayram hediyesi" olarak halka sunulacağını belirtti.



Türkiye, İsrail ile varılan normalleşme anlaşmasının ardından geçen yıl da Gazze'ye iki yardım gemisi göndermişti.