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04 Kasım 2017 08:36 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2017 15:15

Sedat Şahin gözaltına alındı

"Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Sedat Şahin, gözaltına alındı.

Sedat Şahin gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Sedat Şahin hakkında gözaltı kararı

verildi.

Bunun üzerine, polis ekiplerince gözaltına alınan Şahin, Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube

Müdürlüğü'ne götürüldü.

"Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyelerine yönelik açılan, 74

sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, aralarında Sedat Şahin’in de bulunduğu 4 sanığın

tahliyesine karar verilmişti.

Etiketler: şahinlersedat şahingözaltı


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