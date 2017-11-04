Sedat Şahin gözaltına alındı

"Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Sedat Şahin, gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Sedat Şahin hakkında gözaltı kararı



verildi.



Bunun üzerine, polis ekiplerince gözaltına alınan Şahin, Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube



Müdürlüğü'ne götürüldü.



"Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyelerine yönelik açılan, 74



sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, aralarında Sedat Şahin’in de bulunduğu 4 sanığın



tahliyesine karar verilmişti.



