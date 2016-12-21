Seçtikleri ödev sosyal sorumlulukları oldu

Elazığ'da üniversite öğrencileri, "Topluma Hizmet" dersinde seçtikleri ödevleri sosyal bir sorumluluk olarak sürdürüyor.

Elazığ'da üniversite öğrencileri, "Topluma Hizmet" dersinde seçtikleri ödevleri sosyal bir sorumluluk olarak sürdürüyor.



Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3. sınıfta okuyan öğrenciler, "Topluma Hizmet" dersinde ödev olarak çeşitli konular belirledi.



Bu öğrencilerden Hamza Taş, Ferhat Orhan, Bahri Çınar ve Hasan Mete cami temizlemeyi, Şahin Konaç, Muhsin Bayram ve Ahmet Erdoğan da "Kan ver can ver" sloganıyla Türk Kızılayı aracında vatandaşlara kan bağışının önemini anlatmayı seçti.



Gerekli izinlerin alınmasının ardından 4 genç, bir hafta boyunca Çarşı Camisi'ni temizledi, 3 genç de Elazığ Öğretmenevi önünde bulunan Türk Kızılayı kan bağışı aracında 3 hafta vatandaşlara kan bağışı ile ilgili bilgilendirme yaptı.



Ödevlerini tamamlayan ve bu süreçte herkesin takdirini toplayan gençler, yaptıkları hizmetleri sosyal bir sorumluluk olarak sürdürüyor.

Kaynak: AA