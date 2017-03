Başbakan Yıldırım: Seçimlerinde bile Türkiye'yi konuşuyorlar

Başbakan Yıldırım, "Avrupalılar seçimlerinde bile Türkiye'yi konuşuyorlar. Türkiye sadece kendi geleceğine değil Avrupalıların seçimlerine de ayar veriyor. Onların ırkçılık, İslam ve Türk düşmanlığına fren veriyor." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, geçen ay yaşanan depremden en çok etkilen Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy köyünde vatandaşlara hitap etti.



Deprem dolayısıyla vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yıldırım, "Ne gelirse mala gelsin, cana gelmesin. Allah'a şükür bu büyük felakette mal kaybımız, zararımız var ama can kaybımız yok. Bunun için şükrediyoruz. Hiç endişeye kapılmayın deprem oldu, anında devlet yanınızdaydı." diye konuştu.



Yıldırım, depremin ardından bölgedeki yetkililerle sürekli irtibat halinde olduklarını, yapılması gerekenleri istişare ettiklerini belirtti.



Bölgedeki diğer köylerde de depremden etkilenen vatandaşların bulunduğunu anımsatan Yıldırım, "Şunu bilesiniz ki öncekilerden daha güzel şekilde evleriniz yapılacak, zararlarınız giderilecek ve inşallah sene sonu gelmeden evlerinizin içine gireceksiniz. Merak etmeyin, borçlarınızı, sıkıntılarınızı, ne lazımsa gerekeni yaparız. Yeter ki sizin bu gülen yüzünüz solmasın. Maşallah şuraya bak, işte Türkiye işte Ayvacık, işte ay yıldızlı bayrak. Allah sizden razı olsun." İfadelerini kullandı.



Yıldırım, alandaki vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.



Depremden sonra Ayvacık'a geleceğine dair söz verdiğini hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bugün Çanakkale tarihi bir gün yaşıyor. Çanakkale Zaferi’nin 102. yıl dönümünü törenle kutladık ama bir şey daha yaptık. Çanakkale Boğazı'na bir inci gerdanlık takacağız. Bugün 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini de attık. Hayırlı, uğurlu olsun. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşacak Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak çocuklarımızın, torunlarımızın, mutlu yarınları için 16 Nisan'ı unutmuyoruz. 16 Nisan'da tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet için 'evet'. İşte o Avrupa'dakilere Kandil'dekilere FETÖ'cülere inat evet. İnşallah Türkiye'nin aydınlık yarınlarına kapıları hep beraber açacağız. Türkiye büyük bir devlet. Büyük devlet olduğu nereden belli? Bakın, Avrupalılar seçimlerinde bile Türkiye'yi konuşuyorlar. Türkiye sadece kendi geleceğine değil Avrupalıların seçimlerine de ayar veriyor. Onların ırkçılık, İslam ve Türk düşmanlığına fren veriyor."



Yıldırım depremin ardından ilk günde bin 71 aileye konteyner tahsis edildiğini, okulların hemen açıldığını dile getirdi.



Varto depremini anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Varto depreminin yaralarını bu devlet 25 senede saramadı, binalarını yapamadı. Van’da deprem oldu 3 yılda 30 bin konutu yaptık, hak sahiplerine teslim ettik. İşte Türkiye'nin gücü. Onun için hiç merak etmeyin. Her şey daha güzel, istediğiniz şekilde olacak. Bu kadar samimi vatandaşlarımız var, sevgi seli olmuşlar, acılarına rağmen bizi karşılamışlar, bağırlarına basmışlar. Sizin her türlü ihtiyacınızı karşılamak boynumuzun borcu. Arkadaşlarımız çalışıyor, evlerin şu anda tespitleri yapılıyor. Hak sahipleri askıya asıldı. Ayın 27'sine kadar askıda kalacak, itirazlar tamamlanacak ve inşallah nisan ayından itibaren de yerler belirlendi, inşaatlar başlayacak.”



Yıldırım, konuşmasının ardından konteyner kentte incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.



Başbakan Yıldırım'a, eşi Semiha Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Bülent Turan ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam eşlik etti.