Seçim torbalarını kadın mahkumlar üretti

Denizli'deki Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevi'ndeki tekstil atölyesinde Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) seçim torbası üretimi gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ilk müstakil kadın açık ceza infaz kurumu olan Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevinde meslek kurslarında eğitim alan hükümlüler, cezalarının bitiminden sonra bir meslek sahibi olma imkanı elde ediyor. Hükümlüler, İş Yurdu Müdürlüğüne bağlı Tekstil, Dokuma ve Unlu Mamuller Gıda atölyelerinde gerçekleştirdikleri üretimle aile bütçelerine maddi katkıda bulunuyor.



Tekstil Atölyesinde nevresim takımı, havlu, pike, bornoz, elyaf yastık, çamaşır filesi, masa örtüsü, ekmek sepeti ve önlük üretilen kurumun Dokuma Atölyesinde de el dokuma şal, fular, peştamal, bornoz, perde, Unlu Mamuller ve Gıda atölyesinde ise simit, açma, poğaça, kurabiye, kuru pasta üretimi yapılıyor.



Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, 2013 yılında Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevi adını alan kurumun faaliyetleri hakkında gazetecilere bilgi verdi.



Hükümlü mevcudu en yüksek kadın açık ceza infaz kurumunda çeşitli eğitimler verildiğini anlatan Alper, şunları belirtti:



"456 kadın hükümlü ile 26 çocuğun bulunduğu ceza infaz kurumumuzda hükümlüleri üretken bireyler olarak topluma kazandırmak, meslek ve sanat öğrenmelerini sağlamak amacıyla Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen ve cezaevi idaremizce uygun görülen her türlü kurs açılabilmektedir."



Alper, 28 hükümlünün açık öğretim ortaokulu, 34 hükümlünün Açık Öğretim Lisesi ve 13 hükümlünün de Açık Öğretim Fakültesine devam ettiğini belirterek, cezaevinde pek çok iş kolunda faaliyette bulunulduğunu ancak temel uzmanlık alanının tekstil ve unlu mamuller olduğunu aktardı.



Cezaevine alınan hükümlülerin yeteneklerine göre sınıflandırıldığını dile getiren Alper, bu kişilerin uzman eğiticiler tarafından stajyer olarak eğitime alındığını, sınıflandırmadan sonra stajyerlik aşamasında çalışacakları iş kollarının belirlendiğini söyledi.



Alper, hükümlülerin daha sonra çırak, kalfa ve usta olarak üretime katıldığını ifade ederek, "Çalışmalarının karşılığında günlük olarak kendilerine 10-11 ve 13 lira ücret ödenmekte, ayrıca çalıştıkları süre boyunca sigortaları da yaptırılmaktadır." diye konuştu.



İLK İHRACAT YAPAN CEZA İNFAZ KURUMU



Cezaevindeki tekstil atölyesinde ev tekstilinin bütün alt kollarında üretim yapıldığına işaret eden Alper, diğer cezaevleri, cumhuriyet başsavcılıkları, öğretmenevleri, hastaneler, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz İkmal Grup Komutanlığı gibi kurumların tekstil ihtiyaçlarının Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevi'nce karşılandığını kaydetti.



Alper, cezaevinde 2016 yılında bir ilk başarıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:



"Türkiye'de kurumumuz ihracat yapan ilk ceza infaz kurumu oldu. Sağlık Bakanlığımıza bağlı Mogadişu Somali Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tüm tekstil ihtiyacı, yani çarşaf, nevresim, yastık kılıfı, terlik ve yatak alezi gibi tüm ihtiyaçları cezaevimiz tarafından karşılanmıştır ve bunun karşılığında Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanlığı bütçesine döviz kazandırılmıştır. hükümlülerin üretimi ile temin edilmiştir."



"SEÇİM TORBALARI KURUMUMUZDA DİKİLDİ"



Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevinin tekstil atölyesinde resmi ve özel kurum ve kuruluşların her türlü tekstil ihtiyacı için üretim yapıldığına işaret eden Alper, "Son olarak Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığımızın talepleri doğrultusunda ceza infaz kurumumuz atölyelerinde 350 bin seçim torbası ile 450 bin mühür torbası üretimi tamamlanmış ve 9 Şubat tarihi itibariyle Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığımıza teslim edilmiştir." dedi.



Alper, 2017 yılı için daha fazla hükümlüyü meslek sahibi yapmak, onların tahliye olduktan sonra kendi ayakları üzerinde durabilecekleri iş imkanları elde etmelerine yönelik planların yapıldığını sözlerine ekledi.