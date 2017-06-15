"Sebat" Somali'ye ulaştı

Türk Kızılayı, 13 bin tonluk insani yardım malzemesinin gerekli işlemlerin ardından dağıtılmaya başlanacağını bildirdi.

Türk Kızılayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla düzenlenen "Umudu Ol" kampanyası çerçevesinde 4 Haziran'da Mersin Taşucu Limanı'ndan yola çıkan "Sebat" isimli yardım gemisinin Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştığını bildirdi.



Türk Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mogadişu’da Kızılay ve yerel yetkililer tarafından karşılanan 13 bin tonluk insani yardım malzemesi gerekli işlemlerin ardından 17 Haziran Cumartesi günü boşaltılarak, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlanacak.



Kızılay, AFAD, TİKA ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğiyle hazırlanan "Sebat" isimli gemideki 13 bin tonluk şeker, un ve diğer gıda maddeleri 3 milyon kişinin bir aylık ihtiyacını karşılayacak boyutta. Gemide ayrıca ilaç, tıbbi malzeme, teşhis laboratuvarı ve iş makineleri de bulunuyor.



Gemilerin içerisinde taşınan yük Somali bölgesinde Somali Kızılayı ile yerel yetkililerle ve Kızılay’ın Somali delegasyonu aracılığıyla ülkenin bütün bölgelerine, özellikle kuraklığın vurmuş olduğu bölgelere dağıtılacak.



Açıklamada Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın sözlerine de yer verildi. Geminin planlandığı gibi bir problem olmadan Somali’ye ulaştığını belirten Kınık, bu gemiyle Somali'ye gönderdikleri gemi sayısının 12’ye ulaştığını hatırlatarak, "Aynı zamanda 85 bin ton gıda malzemesi ve insani yardım malzemesini de sadece Somali'ye göndermiş oluyoruz. Bu bizim için bir gurur kaynağı, bir övünç meselesi ama insanlığa olan borcumuzu bir şekilde ödediğimiz için de sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluyoruz." dedi.



Kınık, Sebat gemisine benzer 2 geminin daha hazırlandığını, bundan sonraki geminin Yemen'e gideceğini ve aynı yükü taşıyacağını da aktardı.