SDÜ'ye 15 Temmuz Şehitler Anıtı

Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesinde yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Anıtı düzenlenen törenle açıldı.

Üniversitenin Batı Yerleşkesi'nde düzenlenen törene, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta Garnizon Komutanı Albay Cüneyt Arıkan, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ile 15 Temmuz gazisi Burak Kocabaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende konuşan Vali Günaydın, 15 Temmuz şehitlerine rahmet diledi ve ecdadın bu toprakları vatan edinirken büyük mücadeleler verdiğini, büyük bedeller ödediğini söyledi. Malazgirt ve Miryokefalon savaşları ile bu toprakların tapusunun alındığını belirten Günaydın, o günden bu yana bu toprak ve bu milletle hesabı olanların saldırdığını ancak her defasında milletin hainlere gereken cevabı verdiğini kaydetti.



15 Temmuz'un da bu topraklarda hesabı olanların başlattığı bir hain girişim olduğunu ifade eden Günaydın, milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla "peygamber ocağı" denilen orduya giren FETÖ'cü hainlere karşı canını ortaya koyarak en güzel dersi verdiğini vurguladı.



Bu topraklar üzerinde hesabı olanların, 15 Temmuz'dan ders çıkarması gerektiğini belirten Günaydın, "Böyle bir kalkışmaya giriştikleri zaman milletin şamarını yiyeceğini inşallah anlamışlardır. Eğer anlamamış iseler bu millet onlara hak ettikleri cevabı yine vereceklerdir. Bu millet böyle evlatları olduğu sürece de her türlü zorluğu yenecektir." dedi.



SDÜ Rektörü Prof. Dr. Çarıkçı da 15 Temmuz'u unutmalarının mümkün olmadığını aktararak, SDÜ olarak 15 Temmuz'da şehit olan demokrasi kahramanlarını anmak ve o gece yaşananları unutmamak, unutturmamak için "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anıtı"nı açmaktan büyük bir şeref duyduklarını söyledi.



Çarıkçı, anıtın yaklaşık 1 yılda tamamlandığını dile getirerek, üzerinde 249 şehidin isimlerinin yazılı olduğunu ve anıt alanına her biri şehidi temsilen seramik şakayık çiçekleri dikildiğini kaydetti.