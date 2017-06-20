Schengen'in tasarımı değişti

Avrupa Birliği, sahteciliği önlemek için 20 yıldır kullanımda olan Schengen vizesinin tasarımında değişikliğe gitti.

Avrupa Birliği (AB), sahteciliği önlemek için 20 yıldır kullanımda olan Schengen vizesinin tasarımında değişikliğe gitti.



AB Genel İşler Konseyinin açıklamasında, bugün kabul edilen yönetmelikle, vizelerin güvenlik özelliklerinin güncellemesi için yeni bir ortak tasarım oluşturulduğu bildirildi.



Yaklaşık 20 yıldır kullanımda olan mevcut vize çıkarmalarının, ciddi sahtecilik olaylarıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.



İrlanda ve Birleşik Krallık'ın, AB anlaşmalarının ilgili protokolleri çerçevesinde yeni önlemlerin uygulanmasına tabi olmayacağı ancak bu ülkelerden bir talep gelmesi durumunda, AB Komisyonu'nun gerekli teknik bilgileri paylaşabileceği belirtildi.



Yönetmeliğin, AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanmasından önce temmuz başında AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanması bekleniyor.