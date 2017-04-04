Sayıştay'daki FETÖ soruşturmasında 41 gözaltı kararı

Sayıştay Başkanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7 ilde 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 21'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında daha önce kurumdaki görevinden uzaklaştırılanların da bulunduğu 41 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.



Savcı Serkan Ucuzcu'nun talimatıyla harekete gecen polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda şu ana kadar 20'si Ankara'da olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerden 7'sinin Kanun Hükmünde Kararname ile kurumdan ihraç edilen personel olduğu, 17'sinin ise halen kurumda çalıştığı öğrenildi.



Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.