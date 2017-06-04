Sayıştay Başkanı Baş'tan 'Varlık Fonu' değerlendirmesi

Sayıştay Başkanı Baş, "Varlık Fonunun portföyünde yer alıp normal şartlarda Sayıştayın denetimine tabi olan kurumlar, yine tarafımızca denetlenmeye devam edecek." dedi.

Sayıştay Başkanı Ahmet Seyit Baş, "Varlık Fonunun portföyünde yer alıp normal şartlarda Sayıştayın denetimine tabi olan kurumlar, yine tarafımızca denetlenmeye devam edecek. Fonun idari işlemleri dışında Sayıştay denetimini etkileyen bir husus yok." dedi.



Baş, Varlık Fonunun denetimi konusunda hisseleri fona devrolan ve fonun yönetimindeki aktiflerin önemli olduğunu söyledi.



Varlık fonunun çalışanları ve kendisine ait bir bütçesi olacağına işaret eden Baş, fonun, mevzuatı uyarınca kendisini bağımsız bir denetim firmasına denetlettirmesi gerektiğini, uluslararası yatırımcı açısından bağımsız denetim raporunun önemli olduğunu kaydetti.



Baş, "Fonun esas amacı bir şekilde yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek, yapılacak yatırım projelerinin finansmanı için birtakım menkul kıymet ihraç etmek ise fonun portföyünde yer alan kurumlar ve onların hisseleri, o hisseler dayanak gösterilerek çıkarılacak yeni menkul kıymetler açısından hisseleri fona devredilmiş olan kuruluşların denetleniyor olması önemli." diye konuştu.



Sayıştay Başkanı, bu bakış açısıyla bakıldığında fonun portföyünde yer alıp normal şartlarda Sayıştayın denetimine tabi olan kurumların, yine Sayıştay tarafından denetlenmeye devam edileceğini vurguladı.



SAYIŞTAYIN DENETİMİ AÇISINDAN FARK EDEN BİR ŞEY YOK



Varlık Fonu bünyesindeki Çaykur'un, Milli Piyango'nun ve KİT'lerden yüzde 51’i devlet payını sağlayanların Sayıştayın denetimine tabi olduğunu hatırlatan Baş, bu kurumlarda Sayıştay'ın denetimlerinin bugün itibarıyla da devam ettiğini belirtti. Baş, şunları kaydetti:



"Bizim açımızdan fark eden bir şey olmadı, denetimlerimiz zaten devam ediyordu bugün de devam ediyor, raporlarımızı Meclise sunacağız. Fonun portföyüne giren kurumlar itibarıyla bakmak lazım, o kurumlar Sayıştay denetimine tabiyse zaten denetimler devam ediyor. O kısımda herhangi bir değişiklik yok. Kurumlar fona devrolunca Sayıştay denetiminden çıkacak algısı doğru değil. Çünkü bugün itibarıyla kanun çıkmadan önce denetim açısından nasıl bir sistematik varsa biz aynen denetime devam ediyoruz. Fonun idari işlemleri dışında Sayıştay denetimini etkileyen bir husus yok."