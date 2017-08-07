Savunmanın devlerinde 'metal yazıcı' devrimi

Metal 3D yazıcı teknolojisine yatırım yapan TUSAŞ/TAI, ASELSAN ve ROKETSAN, tasarım ve üretim süreçlerinde birçok kısıtlamayı ortadan kaldıran bu teknolojiden yararlanacak.

Türkiye'nin savunma ve havacılık devleri, tasarım ve üretim kabiliyetlerini metal 3D yazıcılar ile artıracak.



Sıra dışı malzemelerin kolaylıkla işlenmesine, kompleks geometrilerin kolayca üretilebilmesine ve yekpare tasarımların yapılabilmesine olanak veren metal 3D yazıcıların (metal katmanlı imalat) endüstrideki kullanımı hızla yaygınlaşıyor.



Özellikle kısa tedarik süreleri ve malzeme verimliği de dikkate alındığında titanyum gibi değerli ve işlenmesi zor metallerin kullanıldığı savunma ve havacılık sektörü bu teknolojiye hızlı şekilde adapte oldu. General Electric, Rolls Royce, Airbus, Safrane gibi firmalar da metal 3D yazıcı teknolojisinin kullanımına öncülük etti.



Türkiye'nin savunma ve havacılık alanındaki lider kuruluşları da bu gelişmelere kayıtsız kalmadı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), ASELSAN ve ROKETSAN yaptıkları değerlendirmenin ardından metal 3D yazıcı teknolojisine yatırım yapma kararı aldı. Şirketler, Türkiye'de bu teknolojiyi yaygınlaştırmak amacıyla faaliyet gösteren BTech Innovation ile işbirliğine gitti.



ODTÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren ve katmanlı imalat teknolojisinin önde gelen şirketlerinin temsilciliğini üstelenen BTech Innovation, bu süreçte mühendislik, eğitim, yazılım, ekipman ve sarf malzeme çözümleri ile TUSAŞ, ASELSAN ve ROKETSAN'a destek verecek.



MALZEMELER VE MALİYETLER HAFİFLİYOR



BTech Innovation Genel Müdürü Kuntay Aktaş, son 8-10 yıldır isminden söz edilen metal yazıcıların kullanımının, büyük teknoloji firmalarının bu işi girmesiyle hızla yaygınlaştığını söyledi.



Bu teknoloji sayesinde, geleneksel yöntemlerle 8-10 aşamada yapılan ve bu nedenle kullanım ömrü, risk, maliyet konularında oluşan dezavantajların ortadan kaldırılabildiğini anlatan Aktaş, metal yazıcılar kullanılarak 15-20 bileşeni olan bir parçanın yekpare olarak daha verimli, hafif ve daha az bakım gerektirecek şekilde üretilebildiğini ifade etti.



Metal yazıcı teknolojisinin jet motoru, uçak kanadında kullanılabilecek düzeyde olgunlaştığına dikkati çeken Aktaş, henüz gelişme sürecindeki bu teknolojide bir an önce yararlanarak bilgi birikimini artırmanın ve patentler almanın "yeni sanayi devriminde" yer almak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.



Türkiye'de bu alandaki farkındalığı artırmak için 2 yıldır çalıştıklarını aktaran Aktaş, "Bunun düğmesine basıldığında çalışan bir makine gibi olmadığının anlaşılması için çaba gösterdik. Geliştirilmesi gereken çok fazla şey var. Makineyi geliştirmek ayrı bir konu ama makineniz olsa bile malzeme, proses, ardıl işlemler, tasarım gibi çok fazla konu var. Bunun için bir an önce bu alana girip öğrenme eğrisini atlamamız gerekiyor." dedi.