Savunmada yerlileştirme atağı

Savunma sanayisinde mevcut Ar-Ge projelerinin yanı sıra yerli imkanlarla yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik "geniş alan" çağrılarına çıkılmaya başlandı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), mevcut Ar-Ge projelerinin yanında yerli imkanlarla yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik "geniş alan" çağrılarına çıkmaya başladı.



Müsteşarlıkta Ar-Ge ve teknoloji yönetimi alanlarındaki yeni organizasyonun ardından yeni bir yaklaşım hayata geçirildi.



Buna göre, yeni süreçte klasik Ar-Ge projeleri sürdürülecek. Örneğin, insansız hava araçlarındaki (İHA) ihracat lisansına sahip parçaların üretimi, roketlerdeki arayıcı başlıkların geliştirilip üretilmesi gibi çalışmalar bu kapsamda yürütülecek.



Yeni dönemde bu çalışmaların yanı sıra "geniş alan" çağrılarına da çıkılacak. Böylece ulaşılmak istenen, ihtiyaç duyulan yeni teknolojilere erişim konusunda daha dinamik bir yapının oluşturulması öngörülüyor. "Geniş alan" çağrılarında özellikle yeni teknolojilerin geliştirilmesine odaklanılacak.



Bu kapsamda, ilk Ar-Ge geniş alan çağrıları Bilişsel Haberleşme Teknolojileri Geliştirilmesi, Deniz Araçları Tahrik Sistemi Geliştirilmesi, Yerli Alaşım Geliştirilmesi, Büyük Veri Teknolojileri ve Uygulamaları Geliştirilmesine yönelik yayımlandı.



Çağrılarla yerli firma, kurum, kuruluşların konuyla ilgili yeteneklerinin, yetkinliklerinin ve Ar-Ge proje önerilerinin değerlendirilerek, başlatılacak projelerin ve modellerinin belirlenmesi hedefleniyor.