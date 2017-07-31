Savunmada fark yaratacak 12 yeni proje

Savunma Sanayii Müsteşarlığınca (SSM), savunma sanayisinde sektörün yeni kabiliyetler kazanarak rekabet gücünün artırılmasına yönelik yeni Ar-Ge projeleri başlatıldı.

SSM, uzun vadeli sistem ihtiyaçlarına ilişkin yurt içi teknolojik birikim sağlamayı ve alt sistem, bileşen, teknoloji geliştirmeyi hedefleyen, seri üretimi içermeyen proje modelinin uygulanmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Müsteşarlığın Ar-Ge Daire Başkanlığı da bu çabaların etkinliğini artırmak amacıyla Ar-Ge panelleri düzenliyor.



Ar-Ge projelerinin dinamik bir süreçle başlatılabilmesi amacıyla ilki geçen yılın aralık ayında Müsteşarlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Ar-Ge Paneli'nde, "ileri malzemeler", "algılayıcılar" ve "bilgi teknolojileri" alanlarında önceliklendirilen konularda çeşitli projelerin başlatılmasına ve bazı konularda geniş alan çağrılarının yapılmasına karar verildi.



Ar-Ge Paneli'nin ikincisi SSM ve TSK temsilcileriyle alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla toplandı. Ar-Ge projeleri yol haritası kapsamında tespit edilen ve öncelikli olduğu değerlendirilen konular katılımcıların görüşüne sunuldu. Panelde "ileri malzemeler", "algılayıcılar", "bilgi teknolojileri", "tahrip" ve "KBRN" alanlarında önceliklendirilen konularda 12 projenin başlatılması kararlaştırıldı.



MALZEME İHTİYACINA CEVAP VERECEK TEKNOLOJİLER



Savunmada fark yaratacak 12 projeyle şu alanlardaki ihtiyaçların giderilmesine odaklanılacak:



- Kızılötesi sensör teknolojileri, süper örgü teknolojisi, RF güç yükselteçleri, mikrobolometre teknolojisinin geliştirilmesi.



Görüşün zayıf olduğu gece, sis gibi hava koşullarıyla toz, duman gibi saha şartlarında tehditlerin algılanması ve hareket kabiliyetinin artırılması amacıyla kızılötesi kamera sistemleri kullanılıyor. SSM tarafından başlatılması planlanan projeyle süper örgü algılayıcı malzeme içeren kızılötesi teknolojisinin geliştirilmesi amaçlanıyor.



Mikrobolometre tipi dedektörler, hafiflik, taşınabilir olma, az güç tüketimi ve düşük maliyet gibi avantajlarından dolayı termal silah dürbünü, nişangahlar, termal el kameraları gibi çok çeşitli askeri sistemlerde kızılötesi görüntüleme amaçlı kullanılıyor. Bu konudaki Ar-Ge projesiyle askeri sistemlerde kullanılabilecek mikrobolometre teknolojisinin geliştirilmesi hedefleniyor.



- Pilotların ve operatörlerin simülatörde kaydedilen davranışsal performans verileriyle eş zamanlı olarak nörofizyolojik işaretlerinin toplandığı ve anlamlandırıldığı bilgilerin kullanılarak bir eğitim ortamının geliştirilmesi.



- Helikopter pallerinde kullanılan malzeme teknolojilerinin geliştirilmesi.



- Havacılık ve savunma sanayisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, fonksiyonel parça imalatına yönelik, karmaşık geometrili parçalar için elektron ışınıyla ergitme teknolojisi ve topoloji optimizasyon araçlarının geliştirilmesi.



- Dalga boyu (frekansı) ayarlanabilir lazer olarak tanımlanabilen yüksek performanslı kuantum çağlayan lazer yapılarının geliştirilmesi.



- Hasar gören pist, taksi yolu ve uçuş alanlarının (apron) mümkün olan en kısa sürede onarılması için gelişmiş pist çabuk onarım malzeme ve yöntemlerinin geliştirilmesi.



- Mühimmatlardaki yemleme şarjının duyarsız hale getirilmesi. Bu kapsamda, ana patlayıcıyı patlatmak için kullanılan yemleme şarjının daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.



- Radyasyon tespit teknolojileri geliştirilmesi.