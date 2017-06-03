Savunma sanayisinde ortaklık dönemi

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Savunma Sanayi Teknolojileri (SSTEK) AŞ aracılığıyla sektörde özellikle başlangıç aşamasındaki firmalara destek veriyor.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müsteşarlığın iştiraki olarak kurulan SSTEK'in faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.



Türkiye'de savunma sanayisinin 4-5 vakıf şirket üzerinden döndüğüne dikkati çeken Demir, bu firmaların yaptığı projeler ve yatırımlarla belirli bir olgunluğa ulaştığını anlattı.



Demir, savunma sanayi sektörünün bu firmalara bağımlı götürülmesinin uzun süredir sisteme zarar vermeye başladığını belirterek, "Çeşitli ülkelerde yaptığımız temaslarda bu şirketlerin devleti aratan bir hantallığa ulaşmış olduğunu çok net görüyoruz. Bizde de kaçınılmaz şekilde buna doğru gitme eğilimi var." ifadesini kullandı.



Sektörde dinamizm ve teknolojik farklılıklara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Demir, özellikle gençlerdeki merak ve dinamizmin memnun edici olduğunu söyledi.



Demir, sektöre giriş yapmak isteyen şirketlerin önünün açılması gerektiğine dikkati çekerek, "Mevcudun da ezdirilmeden iş bazlı korunması gerekiyor. Doğrudan teşvik vermek, kredi vermek, bunlar zaten devletin yaptığı şeyler. Teşvikin en büyük unsuru belirli amaçları olan belirli teknolojiyi amaçlayan projeler ile desteklemek. Bizim koyduğumuz şartlardan birisi, KOBİ'lere iş vermek ve teknoloji kazanımıyla ilgili belirli projelerin yürütülmesi. Ancak bu bizi bir yere kadar getirdi." diye konuştu.



Söz konusu firmalara yüklenicilik görevi gören büyük firmaların da destek vermesini beklediklerinin altını çizen Demir, bu firmaların kendileri büyürken altlarında teknolojik derinliği bulunan yapıları oluşturmaları, ortaklıklar yaratmaları gerektiğini belirtti.



SSTEK'İN FAALİYETLERİ



İsmail Demir, teknolojide öne geçebilmek için dinamik yapıları desteklemek gerektiğine işaret ederek, "Bunu ortaya koymak üzere SSTEK'i kurduk. Şirketin asıl amacı başlangıç aşamasında olan veya çıkış sağlamakla ilgili desteğe ihtiyacı bulunan firmalara ortak olmak. Ortaklıkta proje vermenin kanalını oluşturmak için bunu yapacağız. Ortaklık yüzdeliğinin yüksek olmasını istemiyoruz, bu firmaların önlerini açmak için ortak olmak istiyoruz." dedi.



SSTEK'in ortaklık mekanizmasının işlediğinin altını çizen Demir, "Dedektör şirketine ortak olduk. Test şirketine, çip şirketine, motor şirketine ortak oluyoruz. Birkaç alan daha var. Roket sistemleriyle ilgili bir şirkete ortak olduk. Piyasada bazı şirketler var, onları analiz ediyoruz. Onların durumlarına göre ortak ihtiyaçları olup olmadığını analiz ediyoruz." ifadesini kullandı.



Demir, savunma sanayisindeki şirketlerin geliştirilmesi için çalışma yaptıklarını belirterek, dünya çapında şirketlerin oluşturulması için bunların gerekli olduğunun altını çizdi.