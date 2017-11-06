Savunma sanayisi ürünleri Tayland'da görücüye çıktı

Türk savunma sanayisinin milli katılım sağladığı, Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen fuarlarından Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı başladı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) savunma ve iç güvenlik tedarik pazarı kadar uluslararası savunma sanayisi üreticileri için de bir fırsat olan fuara, Türkiye güçlü katılım sağlıyor.



Fuara, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) koordinatörlüğünde 18 firma ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği katılıyor. Türk heyetine SSM Müsteşar Yardımcısı Mustafa Murat Şeker başkanlık ediyor.



ASELSAN, BMC, FNSS, Güçlü Makina, Karel, Katmerciler, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Nero Endüstri, Nurol Makine, Otokar, REPKON, Roketsan, Samsun Yurt Savunma, Sarsılmaz, SİMSOFT, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Tek Can Grup (AKSA Run Flat) fuarda ürünlerini tanıtıyor.



Fuarda, Atak helikopteri, insansız hava aracı Anka, HÜRKUŞ, zırhlı kara araçları, silah sistemleri, roket ve füzeler, mühimmat ve silahların aralarında bulunduğu çok sayıda Türk savunma sanayisi ürünü sergileniyor. Fuar, ihracat ve iş birliği olanaklarını artırmak isteyen Türk savunma sanayisi firmalarına fırsatlar sunuyor.



İki yılda bir düzenlenen Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı, dünyanın dört bir yanından karar vericiler katılıyor.



Uluslararası katılımın yoğun olduğu fuarda, Türk firmaları, Tayland başta olmak üzere özellikle Asya-Pasifik bölgesinde yer alan Malezya, Endonezya, Filipinler, Vietnam heyetleri ile ikili görüşmeler yapıyor.



Fuarda 50 ülkeden 400'den fazla savunma sanayisi şirketi yer alıyor. Fuara, 59 ülkeden aralarında karar alıcıların da olduğu 13 binden fazla ziyaretçi bekleniyor.



Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı, 9 Kasım'a kadar açık olacak.



