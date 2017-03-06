Savcı eski Emniyet Müdürü Avcı'nın beraatini talep etti

Devrimci Karargah örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla 69 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın beraatini istedi.

Devrimci Karargah örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 69 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.



Haklarında verilen kararın Yargıtay tarafından kısmi olarak bozulmasının ardından İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam eden davanın duruşmasında cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.



Savcı, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın beraatine karar verilmesini talep etti.