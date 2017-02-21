Savaşın kazananı ortada: Ölüm tüccarları Ortadoğu'yu silaha boğdu

2012-2016 yılları arasında yapılan silah ticareti, Soğuk Savaş sonrasında en yüksek düzeye ulaştı.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), Ortadoğu ve Asya bölgelerinden gelen talep artışı nedeniyle 2012-2016 yılları arasında silah ticaretinin, Soğuk Savaş sonrasındaki en yüksek düzeye ulaştığını açıkladı.



Merkezi İsveç'te merkezi bulunan SIPRI'nin 2012-2016 silah satışlarına ilişkin hazırladığı raporda, 2004'ten bu yana artış gösteren satışların son 5 yılda, bir önceki 5 yıla kıyasla yüzde 8,4 gibi önemli bir oranda arttığı bildirildi.



Aynı dönemde Asya ve Ortadoğu'ya yapılan silah satışları artarken, Avrupa, Amerika ve Afrika'ya satışların azaldığı kaydedildi.



Dünyanın en büyük silah ihracatçılarının sırasıyla ABD, Rusya, Çin, Fransa ve Almanya olduğu, bu ülkelerin, toplam silah ihracatının yüzde 74'ünü oluşturduğu belirtildi.



ASYA



Asya ve Okyanusya ülkelerine yapılan silah satışı 2012-2016 arasında yüzde 7,7 artarak, küresel ithalatın yüzde 43'ünü oluşturdu.



2012-2016 arasında silah ithalatında Hindistan ilk sıradaydı.



Silah alımını yüzde 43 arttırarak, küresel silah ithalatının yüzde 13'ünü üstlenen Hindistan'ın, bölgesel rakipleri Çin ve Pakistan'dan çok daha fazla silah ithal etmesi dikkati çekti.



Güneydoğu Asya ülkeleri de silah ithalatını yüzde 6,2 oranında artırdı. Silah ithalatında, Vietnam yüzde 202 artışla son 5 yılda 29.'cu sıradan 10.'cu sıraya çıktığı bildirildi.



SIPRI uzmanı Siemon Wezeman, "Bölgesel silah kontrol mekanizmalarının bulunmadığı Asya'da, ülkeler silah mühimmatlarını artırmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Çin'in yerli ürünlerle silah ithalatını ikame edebildiğini belirten Wezeman, Hindistan'ın Rusya, ABD, Avrupa ülkeleri, İsrail ve Güney Kore gibi tedarikçi ülkelere bağımlı olduğunu ifade etti.



ORTADOĞU'DA SİLAH İTHALATI İKİ KATINA ÇIKTI



SIPRI raporuna göre, Ortadoğu ülkelerinin silah ithalatı, 5 yılda yüzde 86 oranında arttı ve bu ülkelerin küresel silah ticaretindeki payları yüzde 29'a çıktı.



Aynı dönemde, Suudi Arabistan silah alımını yüzde 212 artırarak, ikinci en yüksek silah ithalatı yapan ülke konumuna geldi. Katar'ın da silah ithalatını yüzde 245 oranında artırdığı bildirildi.



Wezeman, bölge ülkelerinin askeri kapasitelerini geliştirmek için çoğunlukla ABD ve Avrupa'dan silah ithal ettiğini ifade etti.



Düşen petrol fiyatlarına rağmen bölge ülkelerinin 2016 yılında silah sipariş etmeye devam ettiğini kaydeden Wezeman, "Ortadoğu ülkeleri, bölgesel çatışma ve gerginlikle baş etmek için silahlara önem veriyor." dedi.



SİLAH İHRACATINDA ABD BAŞI ÇEKİYOR



En fazla silah ihracatı yapan ABD'nin silah satışları 2012-2016 yılları arasında bir önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 21 oranında artarak, küresel silah ihracatının üçte birini oluşturdu.



Rapora göre, ABD silahlarının yarısı Ortadoğu'ya satıldı. ABD'nin en az 100 ülkeye silah satışı yaptığı bildirildi.



Rusya, küresel silah ihracatının yüzde 23'ünü üstlenerek ikinci sırada yer aldı. Rus silahlarının yüzde 70'i Hindistan, Vietnam, Çin ve Cezayir'e gitti.



Çin de son 5 yıllık dönemde silah ihracatını yüzde 6,2 artırarak bu alanda Fransa ve Almanya'nın önüne geçti.



Fransa'nın küresel silah ihracatındaki payı yüzde 6, Almanya'nın da yüzde 5,6 idi. Almanya'nın 2016 yılında silah ihracatının rekor düzeye ulaşmasına rağmen son 5 yılda silah ihracatının yüzde 36 oranında düştüğü bildirildi.



ÖNEMLİ GELİŞMELER



Cezayir, 2012-2016 yılları arasında Afrika kıtasında yüzde 46'lık oranla en fazla silah alan ülke oldu.



Çatışma bölgelerinde bulunan Nijerya, Sudan ve Etiyopya, Sahra Altı Afrika bölgesinin en fazla silah ithalatı yapan ülkeleri oldu.



Amerika kıtası genelinde silah ithalatı düşerken, Meksika'nın aynı dönemde silah alımını yüzde 184 artırması dikkati çekti.



Avrupa ülkelerinin silah ithalatını yüzde 36 oranında azalttığı belirtildi.



Azerbaycan'ın da komşusu Ermenistan'dan 20 kat daha fazla silah ithal ettiği bildirildi.