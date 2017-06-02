Savaş mağduru çocuklar Antalya'da şifa arıyor

Suriye'deki savaş nedeniyle vücutlarında yanıklar oluşan ve bazıları uzuvlarını kaybeden 6 çocuk, Antalya'da gönüllülerin desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Suriye'deki savaş nedeniyle vücutlarında yanıklar oluşan ve bazıları uzuvlarını kaybeden 6 çocuk, gönüllüler tarafından getirildikleri Antalya'da şifa arıyor.



Yaşadıkları çadırların olduğu bölgeye atılan bombalar nedeniyle vücutlarında ağır yanıklar oluşan ve yaşları 10 aylık ile 8 arasında değişen Abdo Baco, Hatice Şeyh, Ayşe Sellum, Abdusselam Al-Nasır, Kenan Nasır ve Emine İsmail, bir grup gönüllü tarafından tedavileri yaptırılmak üzere Antalya'ya getirildi.



Çocuklara sahip çıkan gönüllülerin sosyal medyadan yaptığı çağrılar üzerine harekete geçen Beşiktaş Jimnastik Kulübü, çocuklar için Konyaaltı ilçesinin Sarısu Mahallesi'ndeki bir sitede ev kiraladı. Evin eşyaları da kentte yaşayan bazı kulüp üyelerince satın alındı.



Gönüllülerden Yaşar Kocadal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir dernek veya vakıf altında değil bireysel gönüllüler olarak Suriyeli çocukları tedavi ettirebilmek için çalıştıklarını söyledi.



Araştırmalar sonucunda çocukların tedavisinin en iyi Antalya'da yapılabileceğini öğrendiklerini belirten Kocadal, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın çocukların ameliyatını üstlendiğini bildirdi.



Türkiye'ye getirdikleri, yanığı ve yarası bulunan savaş mağduru 200'den fazla çocuk olduğuna işaret eden Kocadal, "Gönüllüler olarak daha önce bir çocuğumuzu kurtarmak için çıktığımız bu yolda Allah'a hamdolsun çok güzel başarılar elde ettik. Sosyal medyadan yaptığımız çocukların tedavi süreçleriyle ilgili paylaşımlar hayırsever vatandaşlar tarafından ilgi gördü ve bizimle temasa geçtiler." dedi.



"32 ÇOCUĞU DAHA AMELİYAT ETTİRECEĞİZ"



Çocukların ameliyatlarına başlandığını anlatan Kocadal, daha önce 50 çocuğun ameliyatının gerçekleştirildiğini bildirdi. Kocadal, şimdi ise 32 çocuğu ameliyat ettireceklerini kaydetti.



Kocadal, "Sosyal medyadan yaptığımız yayınlarımızı gören Suudi Arabistan'dan adının açıklanmasını istemeyen bir iş adamı buraya kadar geldi. Çocuklarımızı gördü, hastaneye giderek doktorlarıyla görüştü. Hamdolsun bu çocukların ameliyatına finansör oldu." diye konuştu.



Çok fazla ilgi gördüklerini ve her gün birilerinin çocukları ziyarete geldiğini dile getiren Kocadal, bazı sıkıntılar yaşadıklarını da vurguladı. Kocadal, "Çocuklarımızı parka götürdüğümüz zaman dışarıda oynadıklarında pek çok sıkıntı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen Kocadal, "Başkanımızın sesimizi duymasını istiyoruz. Bu çocuklarla ilgili çok ciddi prosedür sıkıntıları yaşıyoruz. Ameliyatlar arasında fizik tedavi görmeleri gerekiyor ve hizmeti hiçbir yerden alamıyoruz. Çocuklarımızın şu an en büyük ihtiyacı bu. Ayrıca burada 14 aile kalıyor. Daha büyük bir mekana ihtiyaç duyuyoruz." dedi.