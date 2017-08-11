Savaş çıkarsa askeri harekat seçeneğini değerlendireceğiz

Yeni Zelanda Başbakanı Bill English, Kuzey Kore-ABD arasında yükselen gerginliğin savaşa dönüşmesi halinde askeri harekata katkıda bulunmayı "kendi içlerinde" değerlendireceklerini söyledi.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull’un, Kuzey Kore'nin saldırı başlatması durumunda ABD'nin yanında yer alacağını bildirmesi üzerine Yeni Zelanda Başbakanı English, Kuzey Kore’ye yönelik bir askeri harekata destek verme konusunu "kendi içinde değerlendirerek’’ karar vereceğini açıkladı.



Gazetecilere konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan English, sorunun barışçıl yollardan çözülmesini istediklerini hatırlatarak, tansiyonun artmasına rağmen askeri harekatın gerçekleşeceğine dair bir işaretin olmadığını kaydetti.



English, gerilimin barışçıl yollardan çözümü için ABD, Çin ve Rusya’nın Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'a baskı yapması gerektiğini vurgulayarak, "Bu gerginliğin barışçıl yollarla çözümüne odaklandık. Bence bu şu anda çok varsayımsal, herhangi bir askeri harekat olsaydı katkılarımızı olayı kendi içinde değerlendirerek verirdik." dedi.



Öte yandan English hafta içinde yaptığı açıklamalarda, ABD Başkanı Trump’ın Kuzey Kore'nin tehditlerini sürdürmesi karşısında "dünyanın daha önce görmediği bir öfkeyle karşılık göreceği" ifadelerini faydasız olarak nitelendirmişti.



"TARAFLARI GERGİNLİĞİ ÖNLEMEYE TEŞVİK EDİYORUZ"



Fiji’de Pasifik Adaları Formu Dışişleri Bakanları toplantısında bulunan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Gerry Brownlee, "dikkatli olunması gereken bir zaman" içinde bulunduklarını hatırlatarak, "Agresif bir cevap vermek yerine tarafları gerginliği önlemeye teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Bakan Brownlee, "Avustralya bizim tek resmi müttefikimiz ve durum silahlı çatışmaya dönüşürse o zaman seçeneklerimizi değerlendiririz." dedi.



Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD arasında 1951 yılında imzalanan ANZUS Güvenlik Anlaşması, söz konusu ülkelerin Büyük Okyanus bölgesinde herhangi bir saldırıya uğramaları halinde birbirlerine yardım etmelerini öngörüyor.