Satılan her 100 araçtan 36'sı yerli üretim

Bu yılın ocak-haziran döneminde satılan her 100 araçtan 64'ü ithal, 36'sı yerli üretimden oluştu.

Türkiye'de yerli marka otomobil üretimine yönelik çalışmalar sürerken, otomotiv pazarında yılın ilk yarısında ithal araç satış oranı da geriledi.



Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) raporlarından derlenen verilere göre, 2017'nin ilk 6 ayındaki rakamlar, otomobil ve hafif ticari araç satışlarındaki ithal payının azaldığına işaret etti.



Bu yılın ocak-haziran döneminde satılan her 100 araçtan 64'ü ithal, 36'sı yerli üretimden oluştu. Otomotiv pazarında satılan toplam 401 bin 158 aracın 257 bin 151 adedi ithal, 144 bin 7 adedi ise yerli araç oldu.



Türkiye otomotiv pazarında geçen yılın tamamında satılan araçların yüzde 31,6'sı yerli ve yüzde 68,4'ü de ithal araçlardan oluştu.



ODD'nin 2004 itibarıyla mevcut olan verilerine göre, toplam otomotiv satışlarındaki en yüksek ithal oranı, 2013'te yüzde 71,2 olarak kayıtlara geçerken, en düşük ithal oranı da yüzde 46,6 ile 2004'te gerçekleşmişti.



TİCARİ SATIŞLARDA YERLİ ORANI YÜZDE 50,6



Bu yılın ilk 6 ayında 95 bin 234 adet satış yapılan hafif ticari araç pazarında ise 48 bin 213 yerli, 47 bin 21 ithal araç satıldı. Bu dağılımla, hafif ticari pazarında yerli araç oranı yüzde 50,6 ile yüzde 49,4 olan ithal oranının üzerinde gerçekleşti.

Renault yerli otomobil satışında ilk sırada



Türkiye'de toplam otomotiv satışında Renault 54 bin 947 adetle birinci, Volkswagen 48 bin 786 adetle ikinci, Fiat ise 48 bin 713 adetle üçüncü sırada yer aldı. Otomobil satışlarına bakıldığında da Renault 48 bin 779 adetle birinci, Volkswagen 36 bin 707 adetle ikinci ve Fiat 26 bin 652 adetle üçüncü oldu.