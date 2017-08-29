Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'taki otel odasında öldürülen sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, Çengelköy Güzeltepe Birlik Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

Beşiktaş'taki otel odasında silahla öldürülen sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, son yolculuğuna uğurlandı.



Şaşmaz için, Üsküdar Güzeltepe Birlik Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Cenaze töreninde Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı ve annesi Safiye Saydam taziyeleri kabul etti. Adalı ve Saydam'ın üzgün olduğu ve ayakta durmakta zorlandığı görüldü.



Törene, Şaşmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat camiasından isimler ile çok sayıda vatandaş katıldı.



"HALEN ŞOKTAYIM"



Şarkıcı Sinan Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün İstanbul'a geldiğini söyledi.



Olaya ilişkin son görüntüleri izlediğini aktaran Özen, "Halen şoktayım. Dün sabaha kadar uyuyamadım. 1 ay falan oldu görüşmeyeli ama sık sık telefonda görüşüyorduk. İyi bir arkadaşımdı." diye konuştu.



Şarkıcı İzzet Yıldızhan, Vatan Şaşmaz ile en son bir organizasyonda bir arada olduklarını anlatarak "Gerçekten çok üzücü bir olay. Çok yakın zamanda iki gecede birlikteydik. Çok samimi bir arkadaşımdı." dedi.



"HERKESİ KUCAKLAYAN ÇOK DEĞERLİ BİR İNSANDI"



Tuğba Özay ise olayı duyduktan sonra çok sarsıldığını söyledi. Şaşmaz ile 3 gün önce bir araya geldiklerini belirten Özay, şunları kaydetti:



"O zaman eskileri yad ettik. Gelecekten konuştuk. Baba olmayı çok istediğini söylemişti. 'Sen de elini çabuk tut.' demişti. Dejenere olmamış, değerleriyle yaşayan, yozlaşmamış, saygı, sevgi ve hayat dolu, herkesi kucaklayan çok değerli bir insandı. Sapkın bir insanın kurbanı oldu."



"PIRLANTA KALPLİYDİ"



Şarkıcı Mustafa Ceceli ise en son 12 Haziran'da birlikte olduklarını dile getirerek, "Çok iyi bir insandı. Pırlanta kalpliydi. Güler yüzlüydü. Şaşkınım. Hepimizin başı sağ, onun da mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



"Çocuklar Duymasın" adlı televizyon dizisinde birlikte rol aldığı Pınar Altuğ Atacan, üzgün olduğunu söyledi.



Şaşmaz'ın çok eski arkadaşı olduğunu belirten Atacan, "Sözün bittiği yerdeyiz. Mankenlik döneminden beri tanıştığım bir dostumdu. Böyle bir şey olduğuna inanamıyorum. Sürekli birbirimize sırlarımızı anlatırdık ama bu yaşadıklarından haberim yoktu." diye konuştu.



Aynı dizide rol arkadaşı Tamer Karadağlı da "Çok üzgünüz. Keşke diyecek bir şey olsa..." dedi.



"VATAN ŞAŞMAZ İYİ BİR KIZILAYCIYDI"



Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Vatan Şaşmaz'ın iyi bir "Kızılaycı" olduğunu söyledi. Tan, "Son röportajında 'Elini kalbine koy, kurbanını Kızılay'a bağışla.' demişti. Ahde vefa için buradayız. Acı bir kaybımız, Kızılay ailesi olarak üzgünüz." ifadelerini kullandı.



Sunucu Derya Baykal, "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.



Şenol İpek ise Şaşmaz ile 23 yıllık bir dostluklarının olduğunu belirterek, "Kıymetli bir dostumuzu kaybettik. Aynı yerde doğduk, beraber askere gittik. Son vazifemizi yapmak için buradayız." diye konuştu.



Vatan Şaşmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.