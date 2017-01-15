Şaşkın hırsız maket cep telefonları çaldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, cep telefonu bayisinden hırsızlık yapan zanlının, vitrindeki maket cep telefonlarını çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Anafartalar Mahallesi Konuk Caddesinde cep telefon bayiliği yapan Osman Hasacar, iş yerine geldiğinde vitrin camının taşla kırıldığını görünce durumu polise bildirdi.



Polisin ekiplerinin yaptığı incelemede, zanlının iş yerinden maket cep telefonlarını çaldığı belirlendi.



İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının vitrinin camını taşla kırdığı görülüyor.



Görüntüye zanlının kolunu uzatarak sergilenen maket telefonlar ile kutuları alarak uzaklaşması yansıyor.



İş yeri sahibi Hasacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce de benzer hırsızlık olayının yaşandığını belirterek, "Vitrin sayesinde içeri giremeyen hırsız, sergilenen boş telefon kutularıyla gerçek sandığı maket telefonları alıp gitmiş." dedi.