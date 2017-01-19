Sarıyer'de DHKP-C operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince DHKP-C terör örgütüne yönelik 3 ayrı adrese yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Sarıyer'de, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütüne yönelik dün gece saatlerinde, Sarıyer'de önceden belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

YAPILAN ARAMADA POLİS ÜNİFORMASI ELE GEÇİRİLDİ



Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Örgüt adına kullanıldığı belirtilen bir ikamette yapılan aramada, eylemde kullanılabileceği değerlendirilen polis üniforması ile 2 gaz maskesi, kuru sıkı tabanca ve sprey boya ele geçirildi.



Aynı terör örgütüne yönelik Okmeydanı'nda dün akşam saatlerinde Gençlik Federasyonuna gerçekleştirilen operasyonda da 5 kişi gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.