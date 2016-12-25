Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Sarıkamış Harekatının 102'nci yıl dönümü ile bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Hür ve bağımsız bir şekilde yaşamak için ağır bedeller ödemeyi göze alan milletimiz, Sarıkamış'ta ve diğer cephelerde yazılan fedakarlık ve kahramanlık destanını yüzlerce yıl kuşaktan kuşağa aktararak yaşatacaktır." ifadesini kullandı.



Kahraman, Sarıkamış Harekatının 102'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 20'nci yüzyılın ilk çeyreğinin Türk milletinin büyük savaşlarla karşı karşıya kaldığı bir dönem olduğunu anımsattı.



Milletin hafızasında unutulmayacak izler bırakan bu dönemin en önemli hadiselerinden birinin de Sarıkamış'ta yaşandığını ifade eden Kahraman, doğu sınırlarını işgalden kurtarmak için büyük bir harekat başlatan ordunun on binlerce vatan evladıyla düşman üzerine yürüdüğünü belirtti.



Sancağı Kafkaslar'a yeniden dikmek isteyen Mehmetçiklerin karlarla kaplı Allahüekber Dağları'nı aşamadıklarını ve şehitlik mertebesine eriştiklerini hatırlatan Kahraman, şunları kaydetti:



"Üniformalarını kefen yapan kahraman vatan evlatları Allah için, vatan, millet, bayrak ve mukaddesat için ölümü göze almaktan çekinmeyeceklerinin en bariz örneğini sergilemişlerdir. Hür ve bağımsız bir şekilde yaşamak için ağır bedeller ödemeyi göze alan milletimiz, Sarıkamış'ta ve diğer cephelerde yazılan fedakarlık ve kahramanlık destanını yüzlerce yıl kuşaktan kuşağa aktararak yaşatacaktır.



Doğu cephesinde Sarıkamış'ta ve diğer dokuz cephede savaşan ceddimiz al bayrak için canlarını seve seve verdiler. Dün olduğu gibi yurdumuz bugün de şehit vermektedir. Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yıl dönümünü anarken Sarıkamış şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Hakk'tan gani gani rahmet diliyorum."