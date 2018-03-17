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17 Mart 2018 15:08 | Son Güncelleme: 17 Mart 2018 15:33

Fenerbahçe Galatasaray'a karşı sağladığı büyük üstünlükle Dünya listelerinde zirvede

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı bugüne kadar 146 kez mağlup ederken, 123 karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım kazandı. Fenerbahçe bu sonuçla ezeli rakibinden tam 23 galibiyet daha fazla almayı başardı.

Fenerbahçe Galatasaray'a karşı sağladığı büyük üstünlükle Dünya listelerinde zirvede

EZELİ RAKİPLER ARASINDA EN BÜYÜK FARK

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı bugüne kadar 146 kez mağlup ederken, 123 karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım kazandı. Fenerbahçe bu sonuçla ezeli rakibinden tam 23 galibiyet daha fazla almayı başardı.

Dünya derbilerindeki rekabet dikkate alındığında Fenerbahçe'nin Galatasaray'a sağladığı üstünlüğe yaklaşabilen tek takım Manchester United oldu. Manchester United, ezeli rakibi Manchester City'e karşı oynadığı maçlarda 73 kez kazanırken, rakibinden tam 22 kez daha fazla galibiyet sayısına ulaşmış oldu.

Roma ile Lazio arasındaki ezeli rekabette de, Roma'nın rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Roma, mavi-beyazlı ezeli rakibinden 18 maç daha fazla kazanmayı başardı.

İşte dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen maçlarda, ezeli rakiplerin birbirlerine karşı olan üstünlükleri;

Fenerbahçe 146 
Galatasaray 123 
FARK 23

Man. United 73 
Man. City 51 
FARK 22

Roma 70 
Lazio 52 
FARK 18

Barcelona 112 
Real Madrid 99 
FARK 13

Boca Juniors 133 
River Plate 120 
FARK 13

Arsenal 75 
Chelsea 63 
FARK 12

Schalke 58 
B. Dortmund 51
FARK 7

Rangers159 
Celtic 153 
FARK 6

Inter 78 
AC Milan 76 
FARK 2

Palmeiras 125
Corinthians 124 
FARK 1

 

Etiketler: fenerbahçegalatasarayderbi


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