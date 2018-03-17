Fenerbahçe Galatasaray'a karşı sağladığı büyük üstünlükle Dünya listelerinde zirvede

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı bugüne kadar 146 kez mağlup ederken, 123 karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım kazandı. Fenerbahçe bu sonuçla ezeli rakibinden tam 23 galibiyet daha fazla almayı başardı.

EZELİ RAKİPLER ARASINDA EN BÜYÜK FARK

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı bugüne kadar 146 kez mağlup ederken, 123 karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım kazandı. Fenerbahçe bu sonuçla ezeli rakibinden tam 23 galibiyet daha fazla almayı başardı.

Dünya derbilerindeki rekabet dikkate alındığında Fenerbahçe'nin Galatasaray'a sağladığı üstünlüğe yaklaşabilen tek takım Manchester United oldu. Manchester United, ezeli rakibi Manchester City'e karşı oynadığı maçlarda 73 kez kazanırken, rakibinden tam 22 kez daha fazla galibiyet sayısına ulaşmış oldu.

Roma ile Lazio arasındaki ezeli rekabette de, Roma'nın rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Roma, mavi-beyazlı ezeli rakibinden 18 maç daha fazla kazanmayı başardı.

İşte dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen maçlarda, ezeli rakiplerin birbirlerine karşı olan üstünlükleri;

Fenerbahçe 146

Galatasaray 123

FARK 23

Man. United 73

Man. City 51

FARK 22

Roma 70

Lazio 52

FARK 18

Barcelona 112

Real Madrid 99

FARK 13

Boca Juniors 133

River Plate 120

FARK 13

Arsenal 75

Chelsea 63

FARK 12

Schalke 58

B. Dortmund 51

FARK 7

Rangers159

Celtic 153

FARK 6

Inter 78

AC Milan 76

FARK 2

Palmeiras 125

Corinthians 124

FARK 1