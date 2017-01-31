Sarı humma salgını yayılıyor

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde sarıhumma nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, şüpheli vaka sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi.

Sao Paulo Sağlık Bakanlığı yetkilileri, sarı humma nedeniyle eyalette ölen 6 kişiden 4'ünü halihazırda risk bölgesi kabul edilen Minas Gerais eyaletine seyahat ettiklerini, diğer iki kişinin ise hastalığa eyalette yakalandıklarını açıkladı.



Yetkililer ayrıca incelemesi devam eden 17 şüpheli vakanın 13'ünün Minas Gerais'e giden hastalarda görüldüğünü ancak diğer dört vakanın eyalette bulunduğunu belirtti.



Esprito Santo Eyaleti Sağlık Bakanlığı yetkilileri de eyalette biri ölümle sonuçlanan 4 sarıhumma vakasının kayıt altına alındığı ve 34 vakanın inceleme altında olduğunu açıkladı.



Sao Paulo'nun Ribeirao Preto, Sao Jose do Rio Preto, Franca ve Barretos bölgelerinde şu ana kadar 31 ölü maymun bulundu. Maymunların sarıhumma virüsü taşıdığını doğrulayan uzmanlar, taşıyıcı sivrisineklerin tanımlanması için araştırmaların devam ettiğini aktardı.



Sao Paulo Sağlık Bakanı David Everson Uip ölen maymunların bir uyarı işareti olduğunu ve salgının yayılmasını kontrol altına almak için bakanlığın her türlü gayreti gösterdiğini söyledi.



Sarıhumma aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından risk bölgesinde yaşayanlara ve bu bölgelere seyahat edeceklere öneriliyor.



Ülkedeki sarıhumma salgını nedeniyle 11,5 milyon doz aşı siparişi veren Brezilya Sağlık Bakanlığı 5,5 milyon doz aşıyı hastalığın görüldüğü ve görülme riski olan bölgelere ulaştırırken, kalan 6 milyon dozun en kısa sürede ilgili bölgelere ulaştırılacağını duyurmuştu.



Minas Geraisli yetkililer cuma günü sarıhumma nedeniyle kesinleşen vaka sayısının 97'ye, kesinleşen ölü sayısının ise 40'a yükseldiğini açıklamıştı. 300'den fazla şüpheli vakanın bulunduğu ve sarıhumma salgının başladığı Minas Gerais'da valilik acil durum ilan etmişti.