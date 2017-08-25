Saraybosna'da "Kardeş şehir İstanbul" rüzgarı

İstanbul Kültür Günleri" etkinlikleri kapsamında, Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde İBB Başkanı Topbaş'ın katılımıyla İstanbul'un farklı yerlerinden karelerin bulunduğu "İstanbul" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

İstanbul ile Saraybosna'nın "kardeş şehir" olmasının 20. yılı dolayısıyla düzenlenen "İstanbul Kültür Günleri" etkinlikleri başladı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) organize edilen etkinlikler kapsamında, Saraybosna'daki İzetbegoviç Parkı'nda etkinlik alanının açılışı yapıldı ve konser verildi.



Saraybosnalıların yoğun ilgi gösterdiği İBB'nin mehteran takımı gösterisi ve Emel Sayın konserini, İBB Başkanı Kadir Topbaş, Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri izledi.



Topbaş, burada yaptığı konuşmada, Bosna Herseklilerle duygu, gönül, anlayış ve dostlukların bir olduğunu belirterek 20 yıl önce İBB başkanlığı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı protokolle Saraybosna ve İstanbul'un kardeş şehir olduğunu hatırlattı.



Türk halkının her zaman Bosna Herseklilerin yanında olduğunu ifade eden Topbaş, iki halkın acıları ve mutlulukları birlikte paylaştığını dile getirdi.



Topbaş, 15 Temmuz'da yaşanan sıkıntılı günlerde, Abdullah Skaka'nın kendisini ziyaret ettiğini ve meydanlarda sabahlara kadar beraber olduklarını anımsatarak Skaka'nın kendisine Bosna Herseklilerin selamını getirdiğini anlattı.



"ORTAK BİR KADER PAYLAŞIYORUZ"



Topbaş, Bosna Hersek ile Türkiye arasından tarihten gelen derin bağlar bulunduğunu ifade ederek "Ortak bir kader paylaşıyoruz. Tüm dünya insanları geleceğe birlikte yürümek zorunda. Mutluluğu kendi ellerimizle oluşturabiliriz. Tüm insanlığı barışa, huzura davet etmek zorundayız." diye konuştu.



İstanbul'un bir medeniyet kenti olduğunu dile getiren Topbaş, farklı kültür ve inançlardan insanların asırlardır birlikte yaşadığı İstanbul'un kıta ve medeniyetlerin buluştuğu yer olduğunu anlattı.



Topbaş, kültürel değerler paylaşıldığında mutlulukların da artacağını vurgulayarak "Saraybosna'ya geldiğim zaman kendimi evimdeki kadar rahat hissediyorum. Yapmacık olmayan gerçek dostlukları görüyorum. Sizler de İstanbul'a geldiğinizde bunları göreceksiniz, sizleri İstanbul'a bekleriz." dedi.



Skaka da bir insanın asıl servetinin dostları olduğunu ve aynı şeyin şehirler için de söylenebileceğini belirterek iki şehrin kardeş oluşunun 20'inci yılını beraber kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Kültürün insanları birbirine bağlayan en derin unsur olduğunu dile getiren Skaka, İstanbul Kültür Günleri kapsamında yapılacak etkinliklerin Saraybosna'da bulunanları iyi ve güzel hissettireceğini söyledi.



Bu arada, konser sonunda havai fişek gösterisi yapıldı.



İSTANBUL FOTOĞRAF SERGİSİ



İstanbul Kültür Günleri etkinlikleri çerçevesinde tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde de Kadir Topbaş'ın katılımıyla İstanbul'un farklı yerlerinden karelerin bulunduğu İstanbul temalı fotoğraf sergisi açıldı.



Ayrıca İBB mehteran takımı tarihi Başçarşı'daki Sebil'den başlayıp, konser alanına kadar müzikal bir geçit töreni düzenledi.



27 Ağustos'a kadar sürecek İstanbul Kültür Günleri kapsamında Hakan Peker, Ziynet Sali, Coşkun Karademir ve Neşe Demir konser verecek, folklor ekipleri de gösteri yapacak.



Aliya İzetbegoviç Parkı'ndaki etkinlik alanında gün boyu açık kalacak stantlar ziyaret edilebilecek.