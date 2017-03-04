Saraç, YÖKDİL adaylarına başarı diledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya sayfalarından Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavına gi̇recek adaylara başarılar di̇ledi̇.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraç, sosyal medya hesabı Twitter ve Facebook'tan YÖKDİL sınavına gi̇recek adaylara başarı di̇ledi̇.



Saraç, sosyal medya hesaplarında, "Alana özgü dil yeterliliğini belirlemeye yönelik 'YÖKDİL Sınavı' yarın yapılacak. 'Yeni YÖK' olarak, akademinin uzun yıllardır arzusu ve beklentisi olan bu sınavı gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. YÖKDİL Sınavına girecek arkadaşlarımıza muvaffakiyetler dilerim." ifadelerini kullandı.