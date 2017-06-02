Sao Paulo'da "Türk Brezilya İlişkileri Konferansı"

"Türk Günü" etkinlikleri kapsamında verilen konferansta Osmanlı döneminde Türkler ile Brezilyalılar arasındaki ilişkiler ele alındı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Günü etkinlikleri kapsamında "20. Yüzyıl Öncesi Türk Brezilya İlişkileri" başlıklı konferans verildi.



Sao Paulo Belediye Meclisi Prestes Maia Konferans Salonu'ndaki konferansta, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu tarafından Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkiler hakkında bilgiler aktarıldı.



Türkiye'nin Brazilya Büyükelçisi Ali Kaya Savut ile Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik'in de katıldığı, Osmanlı arşivlerinden fotoğrafların gösterildiği konferans katılımcıların büyük beğenisini kazandı.



Prof. Dr. Kutlu, etkinlik sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı arşiv belgelerini kullanarak Osmanlı dönemindeki Türk Brezilya ilişkilerini irdelediklerini söyledi.



Kutlu, özellikle Brezilya'ya gelen, çoğunluğu Arap, bir kısmı Hristiyan, daha küçük bir bölümü de Müslüman olan ama aralarında Ermeni, Yahudi, Süryani ve bir kısım Türklerin de olduğu, buraya göçen Osmanlı tebasının izlerini sürdüklerini belirtti.



Daha Brezilya Portekiz'den bağımsızlığına kavuşmadan önce 1807'de Osmanlıların Brezilya'ya ilgisinin olduğunu aktaran Kutlu, şunları kaydetti:



“Daha sömürge döneminde bizim sarayımıza bu konuda arzlar olduğunu, burada olup biteni Osmanlı sarayının izlediğini bilgilerle, belgelerle ortaya koyduk. Daha sonra 1858 yılında bir dostluk anlaşmamız olduğunu, 1850'de ilk fahri konsolosluğumuzun kurulduğunu anlattık. O konsolosluğumuzun yolladığı belgeleriyle ortaya koyduk. 1889 yılında o konsoloslarımızdan birinin Rio de Janeiro'da 40 bin Osmanlı olduğunu bildirdiğini ortaya koyduk. İlişkilerimizin geçmişe dayandığını ama dostane olduğunu, bugün de daha gelişebileceğini, geliştirilebileceğini ve bu iki büyük ülkenin iş birliğinden çok önemli sonuçlar alınabileceğini söyleyerek konferansımızı bitirdik."