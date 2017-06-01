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Sao Paolo'da kırmızı maskeli protesto

Sao Paolo'da kırmızı maskeli protesto

Brezilya'nın Sao Paolo şehrindeki Avenue Paulista'da, sivil toplum kuruluşu Rio de Paz tarafından, yolsuzluğa karışan politikacıların utancını temsil etmesi amacıyla hazırlanan kırmızı maskelerle protesto gösterisi düzenlendi.
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Dünya 01 Haziran 2017 - 23:17

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