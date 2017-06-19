Santur çalarak dünyayı dolaşıyor

Üniversite eğitimini yarıda bırakarak İran'da aldığı santur eğitiminin ardından solo albüm çıkaran Santuri Anar, genç yaşta dünyanın birçok ülkesinde konser verdi.

Üniversite öğrenimini yarıda bırakarak tarihi çok eskilere dayanan telli çalgılardan santuru (Hindistan kökenli çalgı) çalabilmek için İran'da eğitim alan Sedat Anar, genç yaşta dünyanın birçok ülkesinde konser verdi.



Anar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1988 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde doğduğunu belirterek, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyduğunu ve saz çaldığını söyledi.



Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünü 2007 yılında kazanarak Halfeti dışına çıktığını belirten Anar, üniversite yıllarında tanıştığı İranlı bir arkadaşı aracılığıyla tarihi çok eskilere dayanan santura merak duymaya başladığını ifade etti.



"ANADOLU MOTİFLERİNİ İŞLİYOR"



Türkiye'de santuru ve onu çalmasını öğretecek kimse bulamadığı için üniversitedeki eğitimini dondurarak İran'a gittiğini dile getiren Anar, şöyle devam etti:



"1,5 yıl boyunca sürekli gidiş geliş yaptım, halen de gidiyorum. Sadece santur değil, dev tombak ve tambur (diğer İran çalgıları) onları da çalmaya çalışıyorum. İlk önce geleneksel haliyle İran teknikleriyle santur öğrendim, çaldım, daha sonra Anadolu motiflerini kullanarak kendi geliştirdiğim teknikle sanatımı icra etmeye başladım. Santur, Osmanlı'da 17. yüzyıl sonlarına kadar kullanılmış ancak daha sonra saray müziğinden çıkartılmıştır, yine cumhuriyet döneminde de bir dönem çalınmıştır."



"TÜRKİYE'DE İCRASI FAZLA YOK "



Sedat Anar, Türkiye'de ilk kez solo santur albümünü 2014 yılında "Belagat" adıyla çıkardığını anımsatarak, daha sonra da "Amak-ı Hayal", "Yunus'un İzinden", "Aşık Ölmez" ve "Çağırıram Dost" adlı albümlerini müzikseverlerin beğenisine sunduğunu söyledi.



Türkiye'de çok fazla santur icra eden sanatçının bulunmadığına değinen Anar, şunları dile getirdi:



"Konserlerimiz olunca bizi dinleyen salona gelen özellikle bir üniversite kitlemiz var, bu bizi mutlu ediyor. Sürekli yurt dışına festivallere çıkıyoruz. Yunus Emre Enstitüsü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle yurt dışında konserler vermeye devam ediyoruz. Rusya, Almanya, Azerbaycan, Viyana, Belçika, Makedonya, Bosna Hersek, daha birçok yerde konser verdik, festival programlarımız da halen devam ediyor."