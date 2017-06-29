Şanlıurfalı Arap aşiretler PYD/PKK'ya tepki için toplandı

Şanlıurfa ve ilçelerinde yaşayan Arap aşiretleri, terör örgütü PYD/PKK'ya tepki için bir araya geldi.

Şanlıurfa ve ilçelerinde yaşayan bazı Arap aşiretleri terör örgütü PYD/PKK'ya tepki göstermek amacıyla toplandı.



Eski DYP Şanlıurfa milletvekili Mehmet Yalçınkaya tarafından bir restoranda organize edilen buluşmada, PYD/PKK terör örgütüne duyulan tepki dile getirildi.



Aşiretler adına konuşan Yalçınkaya, Suriye'nin Rakka, Halep ve diğer kentlerde yaşanan savaşı kendi evlerinde yaşanan bir savaş olarak gördüklerini söyledi.



Terör örgütü PYD/PKK'nın oluşturmaya çalıştığı koridor hamlesinin coğrafyanın kalbine hançer gibi saplandığını belirten Yalçınkaya, şöyle konuştu:



"Araplar olarak terör örgütü PYD/PK'nın Suriye'de yaptıkları ve son olarak AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a yönelik eylem planının ortaya çıkması bardağı taşıran son damla olmuştur. Milletvekilimiz Yıldız'a destek olmak ve bütün terör örgütlerine karşı birlikteliğimizi göstermek istedik. Kürtlerle ve Türklerle hep beraber el ele vererek bu terör örgütleri inşallah bertaraf edilecektir. Araplar olarak bizler bütün terör örgütlerine karşıyız ve asla kabul etmiyoruz. Kürtler ve Araplar dünya döndükçe kardeş olarak yaşayacaktır. İnşallah bu belayı hep birlikte defedeceğiz."