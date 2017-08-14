Şanlıurfa'da yılın ilk pamuğu satıldı

Şanlıurfa'da bu yılın ilk hasadı 80 kilogram kütlü pamuğun kilosu 20 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında gerçekleştirilen etkinlikte, Akçakale ilçesinin Geçitli Mahallesi'nde çiftçi Necdet Sümer'in yetiştirdiği pamuk, açık artırma usulüyle satışı sunuldu.



Yılın ilk kütlü pamuğu Bülbül Pamuk firması yetkilisi Nahsal Bülbül tarafından sembolik olarak 20 liradan satın alındı. Yılın ilk pamuk üreticisi Necdet Sümer, Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya tarafından cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.



Kaya, yaptığı açıklamada, bu yıl bölgede pamukta yüksek verim beklediklerini söyledi.



Pamuktaki girdilerin oldukça fazla olduğunu belirten Kaya, "Hükümetimiz bu konuda üreticilerimize destekleme veriyor. Pamuğun temiz toplanması gerekiyor, hammadde olarak pamuğun bütün sektörlere katkısı var. Ürünümüz altın değerinde, üreticilerimizin pamuğu temiz toplaması gerekiyor çünkü stratejik bir ürün olan pamuğa muhtacız.” diye konuştu.



Mehmet Kaya, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz yıl 1 milyon 850 bin dönüm alanda pamuk ekimi yapılmış, bu yıl ise yaklaşık 2 milyon 300 bin dönüm alanda pamuk ekimi yapıldı. Bu oldukça büyük bir rakam. Pamuğun kıymetini bilmemiz lazım. Şanlıurfa’da üretilen pamuk kalite yönünden süper. Bu ürünün kıymetini bilelim hem kaliteli yetiştirelim hem de temiz toplayalım. Suruç Ovası'nın sulanması pamuk ekim alanının ve veriminin artmasına neden oldu. Bu, ülkemiz ve ilimiz için bir şans. Daha kaliteli pamuk yetiştirmeye çalışalım."



Çiftçi Sümer de yaklaşık 20 yıldır pamuk yetiştirdiğini belirterek, bu yıl pamuğun veriminin geçen yıllara göre daha iyi olduğunu söyledi.