Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelini etkisi altına alan sıcak hava, Şanlıurfa'da 45 dereceye olarak ölçüldü.



Nemle birlikte etkili olan yüksek sıcaklık nedeniyle birçok vatandaş dışarı çıkmamayı tercih edince, cadde ve sokaklarda yoğunluk azaldı.



Dışarı çıkanlar park ve bahçelerdeki gölgeliklerde serinlemeye çalıştı, sıcaktan bunalan çocuklar ise havuzlara akın etti.



Kırsal mahallelerde tarlada çalışmak durumda kalan çocuklar da yasak olmasına rağmen sulama kanallarında tehlikeye aldırmadan yüzerek serinlemeye çalıştı.



Çocuklardan Hacı Ekin, havaların sıcak olması nedeniyle fırsat buldukça kanalda serinlemeye çalıştıklarını söyledi.



Büyük kanallarda yüzmenin tehlikeli olduğunu bildiklerini, bu yüzden küçük kanalları tercih ettiklerini anlatan Ekin, ailelerinin izin vermemesine rağmen boş zamanlarında arkadaşlarıyla sulama kanalında zaman geçirdiklerini söyledi.



Murat Toygar da sıcak havada başka bir imkan olmadığı için kanalda yüzerek serinlediklerini ifade etti.



SERİNLEMEK İSTEYEN 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULDU



Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, serinlemek için havuza giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu.



Alınan bilgiye göre, İzci Mahallesi'nde ailesiyle fıstık bahçesinde çalışan Bekir İnanır, serinlemek için bahçedeki yaklaşık 2 metre derinliğindeki havuza girdi.



Bir süre sonra çocuğun suda kaybolduğunu gören yakınları, İnanır'ı havuzdan çıkardı. Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Çocuğun cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.



