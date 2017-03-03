Şanlıurfa'da şehitler adına mevlit

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 15 Temmuz Milli İrade ve Dayanışma Derneği tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için mevlit okutuldu.

Yatsı namazının ardından Fakirullah Camisi'nde gerçekleştirilen programda, mevlit okundu ve tüm vatan şehitleri için dua edildi.



Mevlidin ardından vatandaşlara tatlı, çikolata ve su ikram edildi.



Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



Millet olarak 15 Temmuz darbe girişimini hiçbir zaman unutmayacaklarını dile getiren Ayhan, "15 Temmuz'da milli irade karşısında hiçbir gücün duramayacağı tüm millet gösterdi. Demokrasiye sahip çıkma adına her zaman milli iradeye sahip çıkmalıyız. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.



Programa, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, 15 Temmuz Milli İrade ve Dayanışma Derneği Başkanı Fuat Gündoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.