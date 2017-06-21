Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Siverek ilçesinde sahur vaktinde ziyaret açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler kuyruk oluşturarak sıralarını bekledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.



Hürriyet Caddesi'ndeki Ulu Cami'de sahur vaktinde sandukasından çıkarılan 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, bir havlu içinde dua ve salavatlar eşliğinde getirildi.







Cam fanusta bulunan Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmek için gelen vatandaşlar kuyrukta sıralarını bekledi. Sakal-ı Şerif'in önünden sırayla geçen vatandaşlar, salavat getirerek dua etti.



İlçe Müftüsü Burhan Barut, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl ramazan ayının son haftasında Sakal-ı Şerif'in ziyarete açıldığını hatırlattı.



Ramazanın rahmet ayı olduğunu belirten Barut, şöyle konuştu:



"Sakal-ı Şerif, Siverek ilçesine Yavuz Sultan Selim döneminde getirilmiş. O dönemden beri burada muhafaza ediliyor. Ramazan ayında sandukasından çıkarılan Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açılıyor. İlk gün erkekler için saat 16.00'ya kadar açık kalacak. İkinci gün ise kadınlar için ziyarete açılacak."