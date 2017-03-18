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18 Mart 2017 22:19 | Son Güncelleme: 18 Mart 2017 22:21

Şanlıurfa'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 40 gözaltı

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 40 gözaltı

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda bölücü terör örgüt üyesi oldukları iddiasıyla Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde 40 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Etiketler: PKK operasyonu


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