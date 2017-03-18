Şanlıurfa'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 40 gözaltı

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda bölücü terör örgüt üyesi oldukları iddiasıyla Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde 40 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.