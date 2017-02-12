Şanlıurfa'da bir kişi eşi ve çocuklarını rehin aldı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde polis ekipleri, eşi ve çocuklarını otomobilde silahla rehin alan şüpheliyi ikna etmeye çalışıyor.

Polisin, güvenlik önlemleri aldığı Direkli Mahallesi'ndeki olay yerinde yaklaşık 11 saattir ikna çabaları sürüyor. Gece boyunca müzakereci polis ve emniyet müdür yardımcılarının ikna çalışmalarına rağmen şüpheli Osman Binici teslim olmaya yanaşmadı.



Polis ekiplerinin teslim olması için şüpheliyi ikna etme çalışmaları devam ediyor.



Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, şüphelinin işlediği cinayet nedeniyle bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı, ancak geri dönmediği öğrenildi.



Şüpheli, Direkli Mahallesi'nde polisin kimlik kontrolü sırasında eşi ve çocuklarını silahla rehin almıştı.



Tahliyesine 2 yıl kalan şüphelinin daha önce adliye binasında eşini rehin aldığı iddia edildi.



