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11 Eylül 2017 19:26 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2017 19:27

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 7 tutuklu

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü Suriye uyruklu 7 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 7 tutuklu

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü Suriye uyruklu 7 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlendi.

3'ü Suriye uyruklu 7 şüpheli, terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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