Şanlıurfa'da terör operasyonu: 7 tutuklu
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü Suriye uyruklu 7 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü Suriye uyruklu 7 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlendi.
3'ü Suriye uyruklu 7 şüpheli, terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.