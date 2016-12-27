Şanlıurfa'da 3 terörist teslim oldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 3 terör örgütü PKK/PYD mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylara" yer verildi.



Buna göre, Suruç'ta, Suriye'de bulunan bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 3 PKK/PYD'li terörist, güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız teslim oldu.



Batman merkezde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, 2 piknik tüpü, 50 kilogram amonyum nitrat, 10 pil, bir kompozit başlık ve 100 metre kablo ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.