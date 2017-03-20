Üzerlerine 'yağlı urgan' yağdı

Şehit Halisdemir davası öncesi sanıklar protesto edildi. Sanıkların üzerine yağlı urgan atan bir grup vatandaş, temsili idam sehpası kurarak, FETÖ elebaşı Gülen'in maketini astı.

Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davanın sanıkları adliyeye getirildi.



ÖMER HALİD DEMİR'İN ŞEHİT EDİLMESİ DAVASI



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma öncesinde sanıkları protesto eden bir grup vatandaş adliyenin C kapısı önünde toplandı. Jandarma ve polis de burada güvenlik önlemi aldı.



"Vatan haini FETÖ'nün uşakları" yazılı pankart açan, "Papalığın truva atı FETÖ", "Hırsız FETÖ", "Katil FETÖ", "Bu vatan milletindir, darbecilerin değil" yazılı dövizler taşıyan protestocular, "Hepimiz Ömer Halisdemiriz" ve "İdam isteriz" sloganları atarak, tekbir getirdi.



Jandarma araçları kapının karşısındaki yolda durduktan sonra sanıklar adliyenin C kapısından içeri sokuldu. Jandarmanın oluşturduğu koridorun arasından geçirilen sanıkların üzerine bazı protestocular yağlı urganlar attı.



Öte yandan protestocular burada temsili idam sehpası kurarak, FETÖ elebaşı Gülen'in, turuncu tulum giydirilmiş, üzerinde "Adı: Fetoşkeştayn, Suçu: Vatan Haini, Cezası: İdam - Tüm şehitler adına Ömer Halisdemir" yazılı maketini astı.