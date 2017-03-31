Polatlı darbe girişimi davasında sanık savunmaları devam etti

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 197'si tutuklu 330 sanığın yargılandığı davanın dördüncü haftası tamamlandı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümde savunması alınan tutuksuz sanık Cengiz Karabacak, Öğrenci ve Kurslar Taburunda ikmal astsubay olarak görev yaptığını belirtti.



Darbe girişiminden bir hafta önce tabur komutanı sanık eski Yarbay Abdülkerim Ceyhan'ın "atış denetlemesi" kapsamında mühimmat hazırlaması için kendisine emir verdiğinini ifade eden Karabacak, bu emri tabur komutanı Yüzbaşı Osman Öncel'e ilettiğini anlattı.



Yüzbaşı Öncel'in "atış denetlemesi olmayacağını, bu nedenle mermi almalarına gerek bulunmadığını söylediğini" belirten Karabacak, ancak Ceyhan'ın 12 Temmuz'da mühimmatların hazırlanması için ısrar ettiğini öne sürdü.



Karabacak, "Yarbay Ceyhan'ın mermi talebinde ısrar etmesi üzerine Yüzbaşı Öncel, 'Madem öyle kursiyerlerin atışında kullanırız. Eğer denetlemede kullanılmazsa bu mermileri asteğmenlere attırırız' dedi. Bunun üzerine Sakarya Kışlası'ndan mermi alınmasını istedi. Abdülkerim yarbay 5 bin mermi istemişti ancak Yüzbaşı Öncel, kursiyerlerin sayılarını dikkate alarak kullanılabilecek mermi sayısının 4 bin olduğunu hesapladı. Bunun üzerine söz konusu mühimmatı kışladan teslim aldım." ifadelerini kullandı.

"ASKERLERİN DÖNMESİ İÇİN NEDEN TOPLU MESAJ ATMADIN?"



Davanın tek kadın sanığı Üsteğmen Özge Pasin de 58. Topçu Tugayındaki görevine devam ettiğini belirterek, izinli olmasına rağmen 15 Temmuz gecesi karargaha çağrıldığını dile getirdi.



Akşam saatlerinde sanık eski 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün'ün başkanlığında tugay harekat merkezinde bir toplantı icra edildiğini anlatan Pasin, Aygün'ün "olası bir terör saldırısına karşı Ankara'da bazı kavşaklarda güvenlik önlemi alınacağını söylediğini" bildirdi.



Bu kapsamda Aygün tarafından birlik komutanlarına görev listeleri verildiğini ifade eden Pasin, toplantı boyunca konuşmadığını, kendisine herhangi bir görev verilmediğini öne sürdü. Pasin, "Toplu mesaj sistemiyle, personelin izinlerinin iptal edildiği ve birliğe çağırıldıklarına dair mesaj çektim. Buna benzer uygulamalar daha önce de olmuştu." savunmasını yaptı.



Mahkeme Başkanı Zikrullah Özbağ'ın "Birlikten çıkan askerlerin dönmeleri için neden toplu mesaj atmadın?" sorusu üzerine Pasin, kendisine bu yönde bir emir verilmediği için mesaj atmadığını kaydetti.



Tutuksuz sanıklar Levent Çetinbaş, Sönmez Şişli, Ata Gümüş, Mehmet Emre Ergin, Erkan Kundakçı, Ahmet Erdoğan, Harun Gökçe, Saltuk Buğra Kale ve Aşkın Demir savunma yaptı.