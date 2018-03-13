'Sandıklarda kazanacağız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, baskılar karşısında hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmamasını istedi.

Kılıçdaroğlu, "Çarklar farklı dönebilir, egemenler kendi güçlerini göstermek için halkın üzerine baskı kurabilir, gazeteler kapatılabilir, milletvekilleri hapse atılabilir, üniversitelerden öğretim üyeleri koparılabilir ama bütün bunlara rağmen biz bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz." ifadesini kullandı.

Geçen haftaki grup toplantısında öğretmen "Gökhan Açıkkollu'nun, FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında gözaltına alındığına ve işkence sonucu öldüğüne" ilişkin açıklama yaptığını anımsatan Kılıçdaroğlu, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının da bir açıklama yaptığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Madem işkence yapılmadı, bütün dünya öğrensin. Ama açıklamıyorsun, açıklayamıyorsun. Avukatı çağırıp ifadesine bile başvuramıyorsun. Elbette ortada bir suçlu varsa, suçlu yargılanır. Buna hiç kimse itiraz etmez; adaletle yargılansın." dedi.



