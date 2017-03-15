Sandık sorgulaması erişime açıldı

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağına ilişkin liste erişime sunuldu.

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek halk oylamasında seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağına ilişkin liste vatandaşların erişimine açıldı.



Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesine giren vatandaşlar, kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecek, hangi okul ve sandıkta oy kullanacağını görebilecek.



YSK'nın halk oylaması için hazırladığı seçim takvimine göre de 17 Mart'tan itibaren seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımına başlanacak.