Almanya'nın sandık baskısı

Adalet Bakanı Bozdağ, "Türkiye'nin üzerine baskı kuruluyorlar. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının üzerine baskı kuruyorlar ki sandığa gitmesinler. Korkutarak, sindirerek sandığa gitmesini engellemek istiyorlar." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sungurlu İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.



Türkiye'nin 16 Nisan'da Cumhuriyet döneminin en büyük reformunu oylamak üzere sandığa gideceğini belirten Bozdağ, bu oylamayla sıradan değil, çok büyük bir değişim yapıldığını ifade etti



Almanya'da iptal edilen programlara değinen Bozdağ, "Ben Türkiye'nin hükümet sistemi değiştirmesinin bu milletin ve devletin bekası, istiklali, istikbali ve istikrarı için şart olduğuna inanan, bunu inanarak müdafaa eden, anlatan birisiyim. Sadece bugün değil, uzun yıllardır bu inançta olan birisiyim. Avrupa'da gördüğüm manzaradan sonra bizim inanarak, savunarak bu şeyin Türkiye'nin ne kadar menfaatine olduğunu göstermesi bakımından son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.



"Türkiye'nin üzerine baskı kuruluyorlar. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının üzerine baskı kuruyorlar ki sandığa gitmesinler. Korkutarak, sindirerek sandığa gitmesini engellemek istiyorlar." diyen Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:



"Sanırsınız ki referandum Türkiye'de değil de Almanya'da oluyor. Türkiye'nin hükümet sistemi değil de Almanya'nın hükümet sistemi değiştiriliyor. Avrupa Konseyi'ndeki herhangi bir ülkenin hükümet sistemi değiştiriliyor. Herkes gözünü dikmiş Türkiye'ye. Kulaklarını kabartmış Türkiye'ye. Türkiye'de sistemi halk değiştirecek mi değiştirmeyecek mi? Çok müthiş bir baskı var. Sandığa giden olursa da 'evet' değil, 'hayır' versin istiyorlar. Bu işin ne kadar doğru olduğunu görmemiz için bu bile yeter. Bütün Avrupa, Türkiye'nin iyiliğini istiyor. Terör örgütlerine her gün ev sahipliği yapıyorlar. PKK'lılar orada, DHKP-C'liler orada, darbeciler orada, FETÖ'cüler orada, kim Türkiye'ye düşmanlık ediyorsa, hepsi himaye ediliyor ama öte yandan bakıyorsunuz Türkiye'nin iyiliğini düşünüyor bu beyefendiler. Size ne Türkiye'deki sistem değişikliğinden, sizi ne ilgilendiriyor. Türk halkı bunun kararını verecek. Almanlar bunun kararını vermeyecek. Bu millet kendi sistemini değiştirecek. Almanya'nın sistemini değiştirmeyecek. Hiç kimse istikrarlı bir Türkiye'yi istemiyor. Güçlü bir Türkiye'yi istemiyor. Zayıf bir Türkiye istiyor."