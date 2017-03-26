Sandığa gideceğiz, demokrasimizi güçlendireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sandığa gideceğiz, hayırlı bir iş yapacağız, güzel bir iş yapacağız, demokrasimizi güçlendireceğiz, birlikte yaşama irademizi ortaya koyacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bir kişi mi büyük 80 milyon mu büyük, bir kişinin aklı mı yeter 80 milyonun aklı mı yeter, her şeye bir kişi mi karar versin yoksa millet mi karar versin? O zaman sandığa gideceğiz, hayırlı bir iş yapacağız, güzel bir iş yapacağız, demokrasimizi güçlendireceğiz, birlikte yaşama irademizi ortaya koyacağız ve hep birlikte 'Hayır' oyumuzu bir bayram havası içinde kullanacağız ve evimize huzur içinde döneceğiz." dedi.



Kılıçdaroğlu, partisince Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen mitingde, dedelerinin bulunduğu topraklara geldiğini, Seyyid Mahmud Hayrani ve Nasreddin Hoca'nın bu topraklardan olduğunu belirterek, ata toprağında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.



Bu güzel ülkede beraber, huzur içinde yaşamayı arzu ettiklerini, herkesin işi, aşı olsun istediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, şu görüşlere yer verdi:



"Bu güzel ülkede bereket olsun istiyoruz. Bereketli topraklar olsun istiyoruz. Bu güzel ülkede hep birlikte düşüncelerimizi rahatlıkça açıklayalım, hep birlikte kardeşçe yaşayalım istiyoruz. Bunların olmasının güvencesi özgürlükçü bir anayasadır. Herkesin hakkının teminat altına alındığı bir anayasadır. 'Bizim haklarımız nasıl teminat altına alınır?' Bir anayasayla. Şimdi önümüze bir anayasa değişikliği getirdiler. Diyorlar ki 'buna Evet oyu verin.' Biz de şunu söylüyoruz; O zaman çıkın vatandaşa neden Evet oyu vereceğini anlatın. Vatandaş da bunu dinlesin. Bunu yapmıyorlar. Sabah, öğle, ikindi, akşam Kılıçdaroğlu. Arkadaşlar benimle hesabınız varsa sizin istediğiniz bir televizyon kanalında oturalım konuşalım, hesaplaşalım itirazım yok. Ama mesele memleket meselesi, mesele başka. İktidar sahiplerine, buna 'Evet' diyen siyasi liderlere de soruyorum; Bu anayasa değişikliği işsizliği çözecek mi? Çözmeyecek. Bu anayasa değişikliği bütün komşularımızla barış havası estirecek mi? Estirmeyecek. Bu anayasa değişikliği çiftçinin mazotunun fiyatını düşürecek mi, terörü bitirecek mi, dolardaki artışı durduracak mı, her eve huzur, bereket getirecek mi, işgal edilen 18 adamızın geri alınmasını sağlayacak mı, demokrasinin önündeki engelleri kaldıracak mı? Kaldırmayacak. O zaman güzel bir soru soralım: Bu anayasa değişikliğini niye getiriyorlar?"



- "BİR KİŞİ İSTEDİĞİ KADAR BAŞKAN YARDIMCISI TAYİN EDECEK"



Kılıçdaroğlu, bu anayasa değişikliğinde başkan yardımcısı sayısının ne kadar olacağına ilişkin bir bilgi bulunmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Çıktım dedim ki kaç tane başkan yardımcısı olacak? 10 mu, 20 mi, 50 mi, 100 mü? Sayı belli değil. Diyorlar ki '1, 2, bilemedin 3.' Nerede yazıyor? Bunu söyleyen kişiye buradan soruyorum, 'Anayasaya değişikliğinde başkan yardımcısı en fazla 3 tane olacak' diye bir ifade varsa ben öğrenmek isterim. Baktım yok. Olur ya bir daha baktım, yine yok. Olur ya yine yanlış bakmış olabilirim anayasa hukuku hocasına sordum. 'Hocam benim görmediğim bir şeyi bunlar yazmış olabilirler biz bir hata yapmayalım, sen bir bak' dedim. O da 'Yok' dedi. 'Emin misiniz' dedim. 'Vallahi yok' dedi. Olmayan bir şeyi varmış gibi millete satmaya çalışıyorlar. Diyorlar ya 'Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor.' Asıl siz doğruları söylemiyorsunuz. Anayasa metninde ne 1, ne 2, ne 3, ne 5, ne 100 ne bin başkan yardımcısı sayısı hiç yer almıyor. Kimin keyfine bağlı, bir kişinin keyfine bağlı, bir kişinin arzusuna bağlı. Bir kişi istediği kadar başkan yardımcısı tayin edecek. İster 50, ister 500. Deniyor ki 'En fazla 3.' Senden sonra gelen adam diyecek ki 500, ondan sonra gelen adam diyecek ki 50, ondan sonra gelecek adam diyecek ki bin 500, 'Sınır var mı?' Sınır yok. O nedenle söylüyorum. millete doğruları söylemiyorlar. Bakan sayısı belli mi? O da belli değil. Kimler bakan olacak, o da belli değil. Kim belirleyecek? Bir kişi belirleyecek. Kim karar verecek, bir kişi karar verecek.



Bir kişi mi büyük 80 milyon mu büyük, bir kişinin aklı mı yeter 80 milyonun aklı mı yeter, her şeye bir kişi mi karar versin, yoksa millet mi karar versin? O zaman sandığa gideceğiz, hayırlı bir iş yapacağız, güzel bir iş yapacağız, demokrasimizi güçlendireceğiz, birlikte yaşama irademizi ortaya koyacağız ve hep birlikte 'Hayır' oyumuzu bir bayram havası içinde kullanacağız ve evimize huzur içinde döneceğiz. Diyeceğiz ki 'Demokrasiyi yok etmek istediler, çocuklarımızın geleceğini almak istediler, birlikteliğimizi bozmak istediler, gerginlik yaratmak istediler ama biz buna izin vermedik.' 'Nasıl izin vermeyeceğiz?' Hayır oyumuzu kullanarak, hayırlı bir iş yaparak 'Buna izin vermedik' diyeceğiz."



- "VERECEĞİNİZ HER OY BU ÜLKENİN HAYRINA OLACAKTIR"



Mitingde annelere seslenen Kılıçdaroğlu, evlatların anneler için ne kadar değerli olduğunu bildiğini söyledi. Üniversitedeyken yaz tatillerinde eve gittiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:



"En huzurlu olduğum zaman başımı annemin dizine koyduğum zamandır. Uzanırdım başımı onun dizine koyardım. Anneler evlatlarını bütün kötülüklerden sakınırlar. Onların güzel bir geleceğe sahip olmasını isterler. En büyük arzuları budur. Şimdi annelere sesleniyorum; siz sevgili anneler, freni olmayan bir otobüse çocuklarınızı bindirir misiniz? Nereye gittiği belli olmayan bir trene çocuklarınızı bindirir misiniz? Şimdi diyorlar ki 'Freni olmayan bir otobüse 80 milyonu bindireceğiz.' 'Nereye gitti belli olmayan bir trene 80 milyonu bindireceğiz ve göndereceğiz.' Nereye? Belli değil."



Kılıçdaroğlu, herkesin sandığı giderken düşünmesini istedi.



Herkesin sorumluluğunun olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Benim de tek tek hepinizin de sorumluluğu var. Hepimiz tek tek vatandaşlarımızı ikna edeceğiz. Onlara doğruları anlatacağız. Çocuklarımıza güzel ve huzurlu bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Kimsenin kimliğinden, yaşam tarzından, inancından ötürü ötekileştirilmediği, herkesin birlikte kardeşçe yaşayacağı bir Türkiye özlemi içinde gideceğiz ve oyumuzu kullanacağız. Kullanacağınız her 'Hayır' oyunun bu ülkenin geleceğine, barışına, demokrasisine, huzuruna katkı yaptığını sakın unutmayın. Vereceğiniz her oy bu ülkenin hayrına olacaktır." diye konuştu.



- "HEP BERABER DEMOKRASİYİ SAVUNDUK"



Kılıçdaroğlu, işi gücü bırakıp kendisiyle uğraştıklarını belirterek, uğraşanların canlarının sağolmasını diledi.



15 Temmuz'da bir darbe girişiminin olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Türkiye, tek vücut oldu. Hep beraber karşı çıktık. Hep beraber demokrasiyi savunduk. Birlikte savunmaya da devam edeceğiz. Şimdi önümüze bir anayasayla haklarımızı sınırlamak istiyorlar. Vatandaşın haklarını... İş adamı var aranızda. Eğer bu anayasa değişikliği geçerse bir kişiye OHAL ilan yetkisi veriyoruz. İstediği zaman OHAL ilan edebilecek. İstediği zaman herhangi bir iş adamının mal varlığına el koyacak. Aramızda muhtarlar var. Arzu ettiği zaman muhtarların görevine son verecek. Arzu ettiği zaman muhtarlıkları tamamen kaldıracak, kapatabilecek. Buna izin verecek miyiz? İzin vermememiz gerekiyor. Dolasıyla mücadeleyi beraber yapacağız. Demokrasiye beraber sahip çıkacağız. Söz mü? Ben de size söz veriyorum. Cadde cadde, sokak sokak, meydan meydan, köy köy gezeceğim."



- "SİVRİHİSAR İLÇESİ DÜNYANIN MERKEZİ"



Kılıçdaroğlu, Nasreddin Hoca'nın, Sivrihisar ilçesinin dünyanın merkezi olduğunu söylediğine değinerek, Sivrihisar'ın Milli Kurtuluş Savaşı'nın da merkezi olduğuna dikkati çekti.



Sivrihisar ilçesinde yaşayanların Kurtuluş Savaşı sırasında mal varlıklarını bir arada topladığı ve dönemin parasıyla 4 bin liraya Türk Silahlı Kuvvetlerine uçak satın aldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Uçağın adı 'Sivrihisar Tayyaresi'ydi. Milli Kurtuluş Savaşı'na katkıda bulunmuşlar. Sonra ne olmuş? Ankara dışındaki ilk Bakanlar Kurulu 1922 yılında Sivrihisar'da toplanıyor. O açıdan Sivrihisar bizim açımızdan çok önemlidir. Sivrihisar aynı zamanda ekonomik açıdan sürekli fakirleşen bir yer. Sürekli göç veriyor. Sivrihisar hep iktidar partisini oy verdi. Verebilir, canı sağolsun. Hiçbir zaman itibar etmedim. Ama şimdi söz konusu olan vatan, söz konusu olan bayrak, söz konusu olan geleceğimiz, söz konusu olan evlatlarımız, söz konusu olan demokrasimiz. Şimdi hep birlikte demokrasi mücadelesi vereceğiz. Çocuklarımız için, onlarını geleceği için, memleketin huzur için birlikte mücadele edeceğiz. Tarihimize bağlıyız, ülkemize bağlıyız, bayrağımıza bağlıyız. Birlikte yaşamak istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. O nedenle Sivrihisarlıların 16 Nisan'da sandığa gitmelerini istiyorum. İster 'Evet' kullansın, ister 'Hayır' kullansın bütün vatandaşlarımın benim başımın üstünde yeri var. Ben 'Niye böyle oy kullandın' diye hiçbir vatandaşımı suçlamam. Ama ben bayrağa bağlılık, vatana bağlılık, demokrasiye bağlılık, birlikte yaşama irademizi ortaya koymak isterim. Ülkem neyi istiyorsa, ülkemin menfaati neredeyse orada olurum. İnanıyorum, Sivrihisar da orada olacaktır. 16 Nisan'da sandığa gidecek Milli Kurtuluş Savaşı'nda nasıl dik ve onurlu durduysa aynı şekilde dik ve onurlu duracak, ülkenin hayrına oyunu kullanacaktır. 'Hayır' oyu hepimize hayırlı olsun."



Mitinge CHP Eskişehir milletvekilleri Gaye Usluer, Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de katıldı.



