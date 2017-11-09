Sancaktepe'de yol çalışmasında petrol hattı delindi

Belediye görevlilerinin yol çalışması sırasında delinen borudan yakıt akışı ekiplerin çabaları sonucu durduruldu.

Sancaktepe'de iş makinesiyle yol çalışması yapılırken petrol boru hattı delindi.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Eyüp Sultan Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde iş makinesiyle kazı yaparken delinen borudan çevreye akaryakıt akmaya başladı.



NATO'ya ait olduğu ve havalimanlarına yakıt taşıdığı belirtilen borunun delinmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri caddeyi ve caddeye çıkan yolları araç trafiğine kapattı. Yakıt akışını önlemek için de çalışma başlatıldı.



Çalışmalar sonunda petrolün akışı durduruldu.